ФТС к концу апреля перечислила в бюджет более 1,5 трлн руб

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) по состоянию на конец апреля перечислила в бюджет РФ более 1,5 триллиона рублей, план по перечислениям на 2018 год может быть пересмотрен в сторону увеличения, рассказал РИА Новости замглавы ФТС Тимур Максимов.

"Мы уже преодолели планку в 1,5 триллиона (рублей - ред.)", - сообщил он, отвечая на вопрос об объеме перечислений на конец апреля.

По итогам первого квартала сумма перечислений таможенных платежей в федеральный бюджет составляла 1,194 триллиона рублей, в том числе за март - 447,5 миллиарда рублей.

Максимов добавил, что план по объему перечислений на 2018 год может быть пересмотрен в сторону увеличения с нынешних 4,813 триллиона рублей.

"Сейчас рассматривается новый прогноз Минэкономразвития, который, возможно, нашу планку немного повысит. Пока не будет решения, наверное, неправильно будет озвучивать цифру", - добавил замглавы ведомства.