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Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений в РФ привяжут к единому номеру


Компании / Экономика / Потребительский рынок

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Единый номер, так называемый сквозной идентификатор, появится в России в следующем 2019 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в ЦБ РФ.

Новый номер объединит данные каждого россиянина: номер паспорта, пенсионного удостоверения и страхового полиса.

Разработкой сквозного идентификатора в настоящее время занимаются банк России, Минкомсвязи и министерство финансов. По планам разработчиков, благодаря введению единого номера россияне смогут найти свои данные в любой базе: в Пенсионном фонде, в МВД и так далее.

Издание поясняет, что уникальный номер появится уже в следующем  2019 году.

Собеседник издания, близкий к Минкомсвязи, отметил, что, возможно, со временем сквозной идентификационный номер заменит российским гражданам все остальные документы.

 

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