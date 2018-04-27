Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Совет директоров Банка России 27 апреля 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции. Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3–4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

Банк России по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году. При этом Банк России считает, что потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и развития экономики относительно прогноза.

Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, исходил из следующего.

Динамика инфляции. Инфляция остается на низком уровне под влиянием факторов длительного действия, в первую очередь умеренного восстановления внутреннего спроса.

В марте темп прироста потребительских цен составил 2,4%, в апреле он оценивается в интервале 2,3–2,5%. Последние недельные данные по инфляции отражают пока слабую реакцию потребительских цен на ослабление рубля. Постепенное исчерпание запасов прошлогоднего урожая овощей и связанный с этим рост импорта внесли ожидаемый вклад в небольшое повышение как месячной, так и годовой инфляции в марте—апреле по сравнению с февралем.

В марте произошло снижение инфляционных ожиданий населения до исторического минимума — 7,8%. При этом остается неопределенность относительно дальнейшей реакции инфляционных ожиданий на апрельские события на финансовых рынках.

По оценкам Банка России, произошедшее ослабление рубля приведет к более быстрому приближению инфляции к 4%, но не создаст рисков превышения этого уровня в отсутствие существенного изменения внешних условий. По итогам 2018 года темп прироста потребительских цен прогнозируется в интервале 3–4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

Денежно-кредитные условия. По оценкам Банка России, потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий несколько уменьшился. В условиях некоторого роста страновой премии за риск и увеличения процентных ставок на развитых рынках оценка нейтральной процентной ставки смещается ближе к верхней границе диапазона ее значений 6–7%.

Экономическая активность. Деловая активность продолжает расти и уже почти не оказывает дезинфляционного влияния на динамику потребительских цен, что создает условия для возвращения инфляции к 4%. В марте продолжился рост экономики, включая промышленность, увеличилась загрузка производственных мощностей. Безработица находилась вблизи естественного уровня. Поддержку экономической активности оказывает постепенное восстановление потребительского спроса в условиях роста заработной платы и расширения розничного кредитования.

Темп прироста ВВП оценивается в 1,3–1,5% в I квартале, а по итогам 2018 года прогнозируется в интервале 1,5–2%, что соответствует потенциальному темпу роста экономики.

Инфляционные риски. Банк России отмечает рост инфляционных рисков со стороны ряда внешних и внутренних факторов. Во-первых, геополитические факторы и ускоренный рост доходностей на развитых рынках могут приводить к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Кроме того, пока отсутствует определенность в отношении параметров налогово-бюджетных решений для оценки их влияния на динамику инфляции.

Оценка Банком России рисков, связанных с волатильностью продовольственных и нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, не изменилась.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке исходя из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и развития экономики относительно прогноза.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 июня 2018 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.