КНДР и Южная Корея договорились формально положить конец 68-летней войне

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали двустороннюю декларацию по итогам исторической встречи, прошедшей в пятницу, 27 апреля, на которой было принято решение о проведении в мае 2018 года переговоров о поэтапном ядерном разоружении Северной Кореи вплоть до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Главы двух государств приняли решение до конца текущего года заключить мирный договор.

После подписания исторического документа руководители обеих стран обнялись.

Напомним, что последние 68 лет - после завершения в 1953 году Корейской войны - страны формально все еще находятся в состоянии войны из-за того, что государства не подписали мирный договор.

Помимо решения о прекращении состояния войны на Корейском полуострове, в декларации лидеры стран отметили, что обе страны примут меры для предотвращения столкновений в Желтом море и создания необходимой зоны мира.