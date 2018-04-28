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Дерипаска может отказаться от контроля над "Русалом"


Компании / Индустрия / Экономика / Металлургия

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский миллиардер Олег Дерипаска может отказаться от контроля над металлургической компанией "Русал" из-за экономических санкций Вашингтона, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Дерипаска начал вести переговоры с партнерами по компании "Русал". Речь идет о расторжении акционерного соглашения по компании.

Отмечается, что ранее сообщалось о заявлении бизнесмена о снижении своей доли в холдинге En+. Доля станет менее 50%. En+ владеет 40% "Русала".

Помимо этого Дерипаска согласился с предложением председателя компании лордом Грегом Баркером о том, чтобы миллиардер покинул совет директоров компании и поддержал назначение ряда новых директоров, которые и получат большинство в совдире.

Минфин США, комментируя решение Дерипаски, заявил, что сокращение доли миллиардера, попавшего под персональные санкции Вашингтона, в En+, не обязательно даст возможность исключить эту компанию из санкционного списка.

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