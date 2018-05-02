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Глава Минэкономики ФРГ призвал ЕС занять единую позицию в вопросе о пошлинах США


Мировая экономика / Экономика
  • #Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
    © AFP, Daniel Roland

БЕРЛИН, 2 мая - ПРАЙМ. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер призвал государства ЕС согласовать единую позицию в переговорах с США по поводу импортных пошлин на сталь и алюминий.

"ЕС должен согласовать, о чем они готовы говорить (с США – ред.). Дойдет ли дело до переговоров - это другой вопрос, но мы должны сказать, что мы считаем правильным", - заявил министр в прямом эфире телеканала ARD.

Альтмайер добавил, что считает правильным "не повышение, а наоборот, понижение пошлин", а также "открытия международных рынков и возможностей для их развития".

"В этой связи с США можно добиться сбалансированного понимания, по моему убеждению, не только по стали и алюминию, но и в отношении другой промышленной продукции", - заявил он.

Министр назвал ситуацию, сложившуюся между США и ЕС по вопросам пошлин, "очень сложной", так как Вашингтон принимает меры в одностороннем порядке, и заявил, что "поэтому мы должны добиться справедливого решения между европейцами и американцами".

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС. Однако 1 мая США продлили сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия на 30 дней.

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