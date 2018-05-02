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Украина увеличила в І квартале товарооборот с ЕС и Россией


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 2 мая - ПРАЙМ. Товарооборот Украины со странами ЕС в первом квартале 2018 года увеличился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 8,581 миллиарда долларов, с Россией - на 14,9%, до 2,615 миллиарда долларов, сообщается в среду на сайте Национального банка Украины.

Экспорт в страны Евросоюза за январь-март текущего года вырос в годовом исчислении на 26,5%, или 851 миллион долларов, до 4,058 миллиарда долларов, импорт – на 10,7%, или 438 миллиона долларов, до 4,523 миллиарда долларов.

Экспорт из Украины в Россию уменьшился на 10,5%, или 84 миллиона долларов, до 709 миллионов долларов. Доля России в общем экспорте Украины сократилась до 6,8% (в январе-марте 2017 года – 8,3%).

В Нацбанке отметили, что в первом квартале 2018 года импорт из России вырос на 28,4%, или 422 миллиона долларов, до 1,906 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля стран ЕС в общем объеме импорта снизилась с 37% до 36,6%, а доля России выросла с 13,4% до 15,4%.

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Экономика Украины

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