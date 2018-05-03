ЕК улучшила прогноз по росту ВВП РФ в 2018 г до 1,7%

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в весеннем прогнозе ЕК.

Улучшен также и прогноз по росту российской экономики в 2019 году по сравнению с осенним прогнозом - до 1,6% с 1,5%.

"Влияние более высоких цен на нефть, перезапускающее всю экономику, вероятно, в дальнейшем поддержит внутренний спрос и, как следствие, ВВП, который, как ожидается, вырастет на 1,7% в 2018 году", - говорится в сообщении. Ожидается также, что рост незначительно замедлится в следующем году - до 1,6%, что отражает снижение производительности и затяжные эффекты санкций.

Основным риском для экономики России ЕК называет неопределенность вокруг геополитической ситуации и влияние недавних санкций со стороны США.

ЕК также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2018 году составит 5,2%, что совпадает с осенней оценкой. Прогноз на 2019 год также сохранен на уровне 4,9%.

Обновленный прогноз по инфляции в РФ составляет в текущем году 3,7%, в следующем году - 4%. При этом в осеннем прогнозе инфляция в 2018 году ожидалась на уровне 3,7%, а в 2019 году - 3,5%.

Еврокомиссия в своем весеннем экономическом прогнозе повысила оценку роста мирового реального ВВП на текущий и следующий годы по сравнению с предыдущим, осенним прогнозом, сообщает ЕК.

Оценка на текущий и следующий годы повышена до роста в 3,9% с 3,7%, свидетельствует весенний экономический прогноз Еврокомиссии. В 2017 году рост глобальной экономики составил 3,7% против оценки предыдущего доклада в 3,5%.

Глобальный рост без учета Евросоюза, как ожидается, составит по 4,2% в 2018-2019 годах, в 2017 году показатель составил 3,9%, что выше осенней оценки в 3,7%.

Данный пересмотр отражает улучшение прогноза для стран с развитой экономикой, что связано с более высоким прогнозом по укреплению экономики США. Налоговая реформа, проведенная в стране в конце прошлого года, и дополнительные федеральные затраты, как ожидается, будут способствовать укреплению экономики США в краткосрочной перспективе посредством более высоких инвестиций коммерческих предприятий и частного потребления.

Налогово-бюджетные стимулы США должны иметь некоторые положительные эффекты для мировой экономики, преимущественно в краткосрочной перспективе, посредством повышения спроса на импорт, отмечает ЕК.