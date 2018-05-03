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СМИ: Алексей Кудрин может получить пост в администрации президента


Экономика

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Бывший глава российского Минфина, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин может получить пост в администрации президента РФ Владимира Путина, пишет Financial Times.

Как сообщил изданию источник в правительстве РФ, Путин может поручить Кудрину разработку экономической стратегии страны. В частности, новая должность может стать попыткой восстановить отношения Москвы со странами Запада на фоне экономических санкций, так как там Кудрина могут воспринять как сигнал о готовности РФ к компромиссу.

"Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что Кудрин получит должность в президентской администрации. Что-то вроде представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества", - рассказал источник в правительстве РФ и отметил, что переговоры о назначении Кудрина все еще идут.

В свою очередь покинувший ранее свой пост высокопоставленный российский чиновник сообщил FT, что власти РФ еще никогда не зависели так сильно от внешних факторов в принятии своих внутриполитических решений. "Правительство утверждает, что российская экономика адаптировалась к санкциям, но к тому, как американцы используют санкции сейчас, адаптироваться невозможно", - отметил он.

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