Налог на доход самозанятых в 3% может появиться в РФ с 2019 г

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Минфин предлагает ввести в РФ с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы, и прочие лица, которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально, рассказал журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

"Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход", - сказал Трунин. Соответствующий законопроект, по его словам, Минфин уже подготовил и в течение месяца планирует опубликовать.

"Ставка такого налога будет около 3% если оказание услуг идёт физическим лицам, а если юридическим лицам – то 6%, чтобы не конкурировать с УСН (упрощенной системой налогообложения – ред.)", - завил он. Минфин планирует, что новый режим заработает с 2019 года – однако пока только в качестве пилотного проекта в отдельных регионах.

Замминистра напомнил, что президент РФ поручил Минфину разработать комфортный налоговый режим для самозанятых граждан, которые сейчас работают в основном вне правового поля. "Мы предлагаем разработать эрзац ККТ (контрольно-кассовая техника – ред.) - мобильное приложение, которое каждый сможет себе установить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, отражать каждый месяц там получаемые доходы и по установленной налоговый ставке уплачивать налог", – рассказал Трунин. Никакими другим налогами или сборами, по его словам, такие доходы уже облагаться не будут.

В прошлом году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которая продлена до конца текущего года. Однако успеха она не имела: в ее рамках за весь прошедший период на налоговый учёт встало меньше тысячи человек. "Основная проблема в том, что санкции за неуплату налогов - не единственное, что им грозит. Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность гораздо серьезнее", - пояснил Трунин.

"Если человека признали виновным в незаконной предпринимательской детальности, то все доходы, которые он получил, признаются нелегальными. А если он их потратил – то это же легализация", – напомнил он. По словам замминистра, решение этой проблемы тоже найдено: Минфин уже внёс в Госдуму законопроект, который разрешает самозанятым не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя – это избавит их от уголовного преследования за незаконную деятельность.