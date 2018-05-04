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Кабмин предложил штрафовать за оборот санкционных товаров


Экономика

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Российский кабмин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который подразумевает введение штрафов за несоблюдение запрета на оборот санкционной продукции в стране. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Как следует из документа, для физических лиц штраф может в случае принятия закона составить от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных - от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 70 до 100 тысяч рублей.

Еще одна предусмотренная законопроектом мера - конфискация товара.

Под оборотом санкционных товаров в России подразумевают их певозку, маркировку, хранение, переработку, использование для производственных нужд, а также совершение любых видов сделок с такой продукцией. Действие документа не распространяется только на те случаи, при которых граждане страны покупают такие товары по личной необходимости.

В сопроводительной записке авторы законопроекта отмечают, что запрет на оборот "санкционки" и порядок распоряжения такими товарами определяется кабмином одновременно с введением данного запрета.

"Вместе с тем, на случай несоблюдения запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров административная ответственность законодательством Российской Федерации не установлена",- отмечается в записке.

 

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