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Экономисты предупредили Трампа о риске новой Великой депрессии


Мировая экономика / Экономика
  • #Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 26 февраля 2018
    © AFP, Mandel Ngan

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Более 1100 экономистов написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу и конгрессу, в котором предупредили, что протекционистская торговая политика Вашингтона поставит под угрозу экономический рост, пишет РБК.

Авторы письма, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии, а также экс-советники бывших президентов США Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, призывают нынешнюю администрацию США и конгресс отказаться от тарифной войны, предупреждая, что подобные действия в 1930-х годах ввергли страну в Великую депрессию.

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, неоднократно грозил выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), а также утвердил введение ввозных пошлин на импорт стали и алюминия для ряда стран, включая Россию, Китай и Японию. Отсрочка на данный момент сделана для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины. Кроме этого, Трамп подписал меморандум о введение пошлин на ввоз китайских товаров с целью сокращение торгового дефицита с Китаем, который Трамп назвал крупнейшим в мире.

Экономисты в своем письме напоминают, что в 1930 году группа из более чем 1000 экономистов призвала тогдашнего президента Герберта Гувера отклонить закон Смута—Хоули о росте пошлин на ряд товаров.

"Конгресс не принял совет экономистов в 1930 году, заплатили за это простые американцы", — пишут они. События тех лет привели к ответной реакции других государств, которые подняли пошлины на американские товары, что привело к резкому падению торгового оборота между США и европейскими странами и окончательно столкнуло экономику в Великую депрессию.

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Трамп у власти

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