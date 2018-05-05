Пятый Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 г

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - ПРАЙМ. Организационный комитет ЯМЭФ под председательством главы республики Крым Сергея Аксенова определил дату проведения пятого Ялтинского международного экономического форума - 17-20 апреля 2019 года, сообщила пресс-служба форума.

"V Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года, данное решение было принято на заседании организационного комитета", - сообщили в пресс-службе.

Аксенов на заседании оргкомитета отметил высокий интерес к мероприятию со стороны его участников и уточнил, что при подготовке следующего форума будут устранены все проблемы в организации.

"Все процессы можно улучшать до бесконечности. Именно поэтому к будущему форуму все организационные моменты можно отшлифовать и показать новый уровень проведения мероприятий такого уровня", - сказал он.

ЯМЭФ-2018 прошел в конце апреля в Ялте, число участников составило 3 тысячи 122 человека: 612 из них представляли 71 страну мира, 300 - ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли республику Крым, остальные - 45 регионов России. В 2018 году на форум в Крым приехала крупная правительственная делегация из Сирийской Арабской Республики.