FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Мнения аналитиков

Все мнения

США приостановили действие торговых преференций для 155 видов товаров с Украины


Мировая экономика / Экономика
  • #Флаги США и Украины
    © fotolia.com, YuI

КИЕВ, 5 мая - ПРАЙМ. США приостановили действия торговых преференций для 155 видов товаров с Украины, сообщила в субботу пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

В конце апреля президент США Дональд Трамп принял решение вывести Украину из-под действия генеральной системы торговых преференций (ГСП) ввиду недостаточных усилий ее властей по охране интеллектуальной собственности.

"Офис торгового представителя США 26 апреля приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций. Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что работают над решением этой проблемы и находятся в постоянном диалоге с США.

"В то же время, снятие ограничений в рамках Генерализированной системы преференций в значительной степени зависит от принятия Верховной радой Украины проекта закона №7466, известного как законопроект "О организации коллективного управления". Его цель - установление на Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав", - добавили в ведомстве.

Версия для печати

Трамп у власти

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ