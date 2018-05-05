США приостановили действие торговых преференций для 155 видов товаров с Украины

КИЕВ, 5 мая - ПРАЙМ. США приостановили действия торговых преференций для 155 видов товаров с Украины, сообщила в субботу пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

В конце апреля президент США Дональд Трамп принял решение вывести Украину из-под действия генеральной системы торговых преференций (ГСП) ввиду недостаточных усилий ее властей по охране интеллектуальной собственности.

"Офис торгового представителя США 26 апреля приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций. Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что работают над решением этой проблемы и находятся в постоянном диалоге с США.

"В то же время, снятие ограничений в рамках Генерализированной системы преференций в значительной степени зависит от принятия Верховной радой Украины проекта закона №7466, известного как законопроект "О организации коллективного управления". Его цель - установление на Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав", - добавили в ведомстве.