FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Исследование: Мировую экономику "убивают" пенсионеры


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Аналитики частной компании Stratfor, которая неоднократно была заподозрена в сборе разведывательных данных по всему миру, написали отчет о перспективах глобальной экономики. Лейтмотивом документа стало утверждение, что пенсионеры "убивают" экономический рост, сообщает портал Vistanews.ru.

В частности, сообщается, что ежесуточно на планете растет дисбаланс между выплатами государственных пенсий и накоплениями в социальной системе мировых промышленных стран. По мнению аналитиков, это определяется суммой, приближенной к 30 млрд долларов. То есть, после элементарных расчетов можно прогнозировать через 50 лет общий дефицит бюджетов в размере 400 трлн долларов. К

2050 году это превысит в пять раз совокупный мировой показатель.

В отчете говорится о росте числа граждан нетрудоспособного возраста в два раза за 52 года. Количество пенсионеров достигнет к этому времени 2 млрд 100 млн человек. То есть, четыре работающих человека будут обслуживать "аппетиты" одного пенсионера.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ