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ФТС создает стоп-лист владельцев сомнительных фирм


Экономика

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России создаст список, куда будет вносить владельцев фирм и компаний, который проводят сомнительные финансовые операции через российскую границу, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя службы.

Отмечается, что информация о таких компаниях будет направляться в налоговую службу, а также в уполномоченные банки. Новая компания, зарегистрированная на тех же учредителей, сразу попадет в область риска.

Новая мера в скором времени должна стимулировать бизнес работать прозрачно. В ФТС отметили, что вывод из тени повысит собираемость налогов.

При внесении компаний в стоп-лист будет проводиться анализ деятельности бизнеса, фиксироваться факты проведения сомнительных операций, а также наличие задолженности либо отсутствие фирмы по указанному при государственной регистрации адресу. Это усложнит создание фирм-однодневок и незаконный вывод капитала за границу.

"По оценке ФТС, это уже позволило предотвратить вывод за рубеж более $3,7 млрд", - отмечает газета.

 

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