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РФ может ограничить импорт из США в ответ на повышение пошлин на сталь


Экономика

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле под председательством главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина рассмотрела вопрос, связанный с повышением США ввозных пошлин на сталь и алюминий, сообщает пресс-служба министерства.

"Подкомиссия приняла ряд решений, направленных на стимулирование экономического роста, снижение издержек при проведении импортно-экспортных операций, поддержку отдельных отраслей и секторов экономики", - сообщили в Минэкономразвития.

"Состоялось обсуждение вопроса, связанного с повышением США ввозных пошлин на сталь и алюминий сверх уровня американских тарифных обязательств. В соответствии с правилами ВТО по применению специальных защитных мер, 19 апреля 2018 года Россия направила Соединенным Штатам запрос на проведение консультаций по согласованию мер, компенсирующих потери российских экспортеров", - указывается в пресс-релизе.

"Участники заседания также обсудили возможность введения в соответствии с правилами ВТО ответных "компенсирующих" мер в отношении отдельных статей импорта из США в случае, если с американской стороной не будут достигнуты взаимоприемлемые договорённости о компенсациях", - подчеркнули в Минэкономразвития.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС и ряда других государств. Первого мая США продлили сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия на 30 дней.

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