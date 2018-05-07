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Минфин нарастит покупку валюты в мае в 1,3 раза


Экономика

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов РФ с 10 мая по 6 июня нарастит покупку валюты на внутреннем рынке в 1,3 раза по отношению к прошлому месяцу, сообщает ведомство в понедельник.

Минфин купит на внутреннем рынке 322,8 млрд рублей. Ежедневные операции составят 16,1 млрд рублей.

Финансовое ведомство с 6 апреля по 8 мая купило валюту на внутреннем рынке на 240,7 млрд рублей. Это больше в 1,25 раза, чем месяцем ранее.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае 2018 года в размере 320,6 миллиарда рублей. При этом в предыдущем периоде фактические дополнительные доходы оказались на 2,2 миллиарда рублей выше прогноза министерства.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 322,8 миллиарда рублей", - сообщил Минфин. Операции будут проводиться в период с 10 мая 2018 года по 6 июня 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,1 миллиарда рублей.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином России будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.

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