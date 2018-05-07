Минфин ставит рекорды по закупке валюты благодаря нефти

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Растущие цены на нефть толкают Минфин РФ к покупке рекордных объемов валюты на внутреннем рынке. Покупка валюты снижает зависимость курса рубля от цены нефти и делает макроэкономические условия более предсказуемыми, считают в ведомстве. С этим согласны аналитики. Однако, скупка Минфином валюты может привести к ослаблению рубля.

С 10 мая по 6 июня Минфин купит на внутреннем рынке валюту на рекордные 322,8 млрд рублей, увеличив показатель в 1,3 раза по сравнению с апрелем. Ежедневные операции составят 16,1 млрд рублей. Месяцем ранее, с 6 апреля по 8 мая, Минфин увеличил покупку валюты по сравнению с мартом в 1,25 раза, купив на внутреннем рынке валюту на 240,7 млрд рублей. Предыдущий рекорд закупок был поставлен в феврале, когда финансовое ведомство направило на эти цели 298,1 млрд рублей.

По итогам 2017 года Минфин закупил валюты на 829 млрд рублей. В этом году накопленная в 2017 году сумма будет переведена в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В декабре 2017 года министр финансов Антон Силуанов оценивал объем покупки валюты в этом году примерно в 2 трлн рублей при ценах на нефть 54–55 долларов за баррель. При 60 долларах за баррель объем закупок может составить 2,8 трлн рублей. Эти деньги будут переведены в ФНБ в уже 2019 году.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ТОЛКАЮТ МИНФИН К РЕКОРДАМ

Увеличение объемов покупки валюты Минфином обусловлено дорожающей нефтью, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Сегодня цены на нефть растут из-за сокращения добычи сырья в Венесуэле, а также в ожидании решения судьбы иранской ядерной сделки.

"Объемы покупки растут из-за высоких цен на нефть, а сегодня цена уже выше 75 долларов за баррель", - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке двигает нефтяные котировки вверх. Цены на нефть растут, и это не должно создать дополнительное давление на валютный рынок, что заставляет Минфин увеличить объемы покупки, говорит Орлова.

Минфин покупает валюту в соответствии с принятым бюджетным правилом, когда цена нефти выше заложенной в бюджете, напоминает руководитель операций на денежном и валютном рынке банка "Металлинвест" Сергей Романчук.

Основная задача операций Минфина, по словам эксперта, сгладить колебания курса рубля, которые происходят из-за волатильности цен на нефть. "Мы видим, что зависимость курса от цен на нефть сильно упала, а зависимость от принятия риска инвесторов по всему миру и, соответственно, динамики доллара к основным валютам увеличилась", - говорит Романчук.

"Основная цель Минфина - снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных цен, поэтому Минфин закупает валюту в период роста нефти и, соответственно, роста нефтяных доходов бюджета, чтобы пополнить резервы на случай падения нефти в будущем", - говорит гендиректор компании "Персональный советник" Наталья Смирнова.

"По бюджетному правилу, Минфин начинает скупать валюту, если нефть выше 40 долларов за баррель. Да, курс рубля к валюте сейчас не идеален для покупки валюты, но ввиду существенного роста цен на нефть возросли и нефтяные доходы бюджета, которые на это идут, поэтому это не средства, изыскиваемые из непонятных источников путем урезания разных статей расходов, а сверхдоходы от нефти", - объясняет Смирнова.

МИНФИН ИГРАЕТ ПРОТИВ РУБЛЯ?

Покупка валюты Минфином окажет влияние на курс рубля, полагают аналитики. Мнения о том, насколько это влияние окажется сильным, заметно расходятся.

Покупка валюты скажется в какой-то мере на курсе рубля, считает финансовый консультант консалтинговой группы "Личный капитал" Игорь Подопросветов. Однако, по его мнению, рубль больше зависит от цен на энергоносители, чем от действий Минфина. Министерство финансов больше влияет на курс, когда начинает продавать валюту, чтобы стабилизировать рубль, отмечает эксперт.

Фактор покупки валюты Минфином будет для рынка нейтральным, считает Орлова. "Я ожидала, что после ускоренного темпа покупки валюты Минфином во второй половине апреля, в мае министерство притормозит. Но те объемы, которые они анонсировали, означают, что среднедневные объемы покупки по сравнению с концом апреля не будут снижены. А поскольку рост покупки валюты соответствует росту цены на нефть, это не должно стать фактором давления на рынок валюты", - говорит Орлова.

Если Минфин сократит объемы покупки валюты, это станет аргументом для укрепления рубля, но объем, который они анонсировали, означает, что фактор Минфина будет для рынка нейтральным, сказала Орлова.

По ее словам, Центробанк не печатает деньги на эти цели, потому что нет рублевых интервенций. Это исключительно балансировка внутреннего рынка: больше рублей идет в доходы бюджета, и часть этих средств направляется на покупку валюты.

Решение о покупке валюты на рекордную сумму будет одним из факторов, который будет способствовать более слабому рублю в течение мая, считает Романчук.

На рубль также будет влиять поведение доллара по отношению к корзине мировых валют и возможные санкции против России, говорят аналитики. "Покупка валюты Минфином заранее закладывается в курс. Возможно, что закладывается не полностью, и покупка валюты в увеличенном объеме может локально привести к продолжению падения курса рубля. Но главным фактором все же являются не закупки Минфина, а то, как ведет себя доллар по отношению к корзине мировых валют, прежде всего развивающихся стран. Рубль показывает достаточно хорошие корреляции в связи с этими изменениями", - говорит Романчук.

При этом он напомнил, что сумма в 322,8 млрд рублей будет распределена по дням. В моменты, когда ликвидность на рынке хуже обычной, как было при введении санкций против России, а также при большой изменчивости курса рубля, Центробанк воздерживался от покупки валюты для Минфина. Таким образом, здесь есть обратная связь между тем, как ведет себя курс и покупкой валюты со стороны Минфина-ЦБ. Можно ожидать, что, если будет большая волатильность и отсутствие стабильности на рынке, покупки валюты будут уменьшаться. Это может сгладить ослабление рубля. Задача Минфина выдержать сумму в 322,8 млрд рублей в течение месяца, считает Романчук.

В апреле Минфин скорректировал график закупки валюты из-за резкого падения рубля (на фоне санкций), напоминает Смирнова. "Тот факт, что сейчас Минфин возобновляет покупки, говорит о том, что есть ожидания стабилизации или даже укрепления рубля. В конце концов, паника на фоне санкций утихла, дефолта "Русала" по еврооблигациям в начале мая не произошло, поэтому причин падения рубля нет", - считает она. По ее мнению, факт возобновления покупки валюты Минфином сильно на рубле не скажется, и после 15 мая можно ждать стабилизации курса.