Экспорт Китая в апреле вырос на 12,9%, импорт - на 21,5%, лучше ожиданий

ПЕКИН, 8 мая - ПРАЙМ. Экспорт Китая в апреле вырос на 12,9% после значительного сокращения месяцем ранее, а импорт увеличился на 21,5%, оба показателя оказались выше ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.

В апреле экспорт Китая в долларовом эквиваленте вырос на 12,9% (до 200,4 миллиарда долларов) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики ожидали роста в апреле на 8% при снижении показателя на 2,7% в марте.

Импорт за отчетный период вырос на 21,5% и составил 171,6 миллиарда долларов, что также оказалось лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали ускорение темпов роста импорта в апреле до 16% при росте на 14,4% в марте.

В целом по итогам первых четырех месяцев текущего года экспорт Китая вырос на 13,7% - до 745,7 миллиарда долларов, а импорт в страну - на 19,6%, составив 668,9 миллиарда долларов. Общий объем внешней торговли за указанный период вырос на 16,5% - до 1,414 триллиона долларов.

Согласно официальным данным, экспорт Китая в 2017 году вырос на 7,9% - до 2,26 триллиона долларов, а импорт - на 15,9%, до 1,84 триллиона долларов. Общий объем торговли в 2017 году вырос на 11,4% - до 4,1 триллиона долларов. Для сравнения в 2016 году экспорт страны сократился на 7,7%, импорт - на 5,5%.