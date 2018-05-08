Доходы РФ от экспорта нефти в январе-марте выросли на 21,2%, газа - на 22,6%

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-марте 2018 года выросли на 21,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 28,206 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общий объем экспорта нефти за январь-март 2018 года составил 61,643 миллиона тонн (снижение на 1,5%). При этом в марте было экспортировано 19,174 миллиона тонн нефти на 8,659 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-март 2018 года составил 40,64 миллиона тонн (снижение на 1,6%), в денежном выражении — 19,25 миллиарда долларов (рост на 20,8%). В том числе бензина было экспортировано 1,43 миллиона тонн на 807,2 миллиона долларов, дизельного топлива — 14,371 миллиона тонн на 7,939 миллиарда долларов.

В марте экспорт нефтепродуктов составил 13,758 миллиона тонн, в денежном выражении — 6,626 миллиарда долларов.

РФ в январе-марте увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 9,8 миллиона кубометров, экспорт природного газа увеличился на 1,8% - до 60,2 миллиарда кубометров.

Доходы РФ от экспорта СПГ в январе-марте увеличились в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 1,3 миллиарда долларов. В марте экспорт СПГ вырос в 2 раза по сравнению с февралем 2018 года — до 4,8 миллиона кубометров, доходы РФ от экспорта СПГ в марте выросли в 1,9 раза - до 633,6 миллиона долларов.

Доходы РФ от экспорта природного газа в январе-марте выросли на 22,6% - до 12,4 миллиарда долларов. При этом экспорт газа в марте увеличился на 22% по сравнению с февралем 2018 года — до 22,2 миллиарда кубометров, доходы от экспорта газа в марте выросли на 26,6% - до 4,7 миллиарда долларов.

В 2017 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 210,2 миллиарда кубометров газа, получив 38,1 миллиарда долларов дохода.