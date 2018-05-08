Сможет ли Россия войти в пятерку крупнейших экономик мира

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Одними из целей новых "майских указов" президента Владимира Путина, обнародованных в день инаугурации, - вхождение России до 2024 года в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%.

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, Россия сможет войти в число пяти крупнейших экономик, если считать не номинальный ВВП, а объем ВВП по покупательной способности, либо на душу населения.

КАК СЧИТАТЬ ВВП?

Мировыми лидерами по номинальному ВВП в 2017 году были США с показателем в 19,4 трлн долларов, КНР – 12 трлн, Япония - 4,9 трлн, Германия – 3,7 трлн, Великобритания – 2,9 трлн долларов. Россия в этом списке занимает 11-12 место с ВВП в 1,6 трлн долларов, по данным МВФ. То есть, чтобы потеснить британцев, РФ надо увеличить ВВП на 82%. И это в том случае, если остальные страны остановят свой рост.

Если же считать объем ВВП по паритету покупательной способности (ППС), то, по оценке МВФ, на первое место в мире выходит Китай с ВВП 23,1 трлн долларов, далее следуют США – 19,4 трлн, Индия – 9,4 трлн, Япония – 5,4 трлн, Германия – 4,2 трлн, Россия – 4 трлн долларов. РФ уже является шестой в мире, уступая примерно 120 млрд долларов Германии.

Профессор, доцент кафедры финансов Российской экономической школы Олег Шибанов считает, вопрос правильного подсчета ВВП вовсе не тривиальным. По его словам, сейчас Россия по размеру ВВП из-за номинальных курсов валюты находится на уровне 12-15 места. Но правильно считать не номинальный ВВП, а ВВП по покупательной способности. Это неоднократно подчеркивал и министр экономического развития Максим Орешкин.

Шибанов объясняет, что если сравнивать, к примеру, цены в США и России, то у нас они будут значительно ниже, особенно на услуги, и из-за этого то, что мы производим в американских ценах, стоит гораздо дороже, а, следовательно, и ВВП России выше номинальных 1,6 трлн долларов.

Если сравнивать экономики по-честному, то нужно сравнивать их по сравнимым ценам. "Если оценивать ВВП России по паритету покупательной способности, то мы сейчас шестая экономика мира и боремся с Германией за пятое место. Причем мы отстали от Германии из-за рецессии 2015-2016 года, а до этого Россия была пятой экономикой", - говорит Шибанов.

Объем ВВП – это очень обтекаемый показатель, утверждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "При такой постановке вопроса, в зависимости от того, как измерять ВВП, Россия может войти в пять крупнейших экономик мира", - считает она.

У РОССИИ ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ

Если считать показатель по ППС, то у России есть потенциал занять пятое место, необходимо, чтобы экономический рост некоторое время был выше, чем у Германии, считает Шибанов. Германия – очень сильный конкурент, однако потенциал роста ее экономики ограничен, в том числе из-за низкой безработицы, отмечает эксперт.

По его мнению, "войти в пятерку пяти крупнейших экономик мира - это абсолютно достижимая задача, если честно считать и не смотреть на курс рубля, который каждый день колеблется из-за чего скачет и номинальный ВВП, измеряемый в долларах".

Руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич также считает, что РФ войти в пятерку крупнейших мировых экономик, если считать не по текущему обменному курсу рубля, а по паритету покупательной способности, вполне реально. Однако реально в том случае, если российский ВВП будет расти темпами не ниже мировых, а это, считает Гурвич, самая проблемная задача.

МВФ прогнозирует России в ближайшие несколько лет рост только на 1,5 % в год. ОЭСР считает, что в долгосрочном плане у России потенциал роста экономики на 0,5% в год. "Вопрос в том, что мы готовы сделать, чтобы расти темпами не ниже мировых", - отмечает Гурвич. По его мнению, это возможно в случае очень серьезных изменений во всех отраслях, значительного повышения эффективности государственного сектора экономики, который пока оставляет желать лучшего.

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Также России необходимо улучшение условий для бизнеса, повышение защищенности частной собственности, уровня конкуренции экономики, внешней открытости экономики, активизации инновационной деятельности, решение проблем сокращения рабочей силы в стране. Если добиться серьезного прогресса в этих вопросах, то Россия может расти на уровне 3,5-4% в год, считает эксперт.

ЗАДАЧИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Орлова из Альфа-банка ожидает в ближайшие годы роста экономики России в 1%. Однако, по ее мнению, ставка на 5-процентный рост производительности труда, установленный "майскими указами" – это более жесткое ограничение, чем войти в пятерку мировых экономик. Такой рост производительности означает, что рост экономики должен быть около 4-5%. "При той экономике, которая у нас есть, трудно представить, как этот параметр будет выполняться", - говорит Орлова.

Задачи, поставленные президентом правительству РФ в "майских указах", отвечают цели войти в пятерку мировых экономик, считает Шибанов. Довольно существенная часть изменений, которая предстоит экономике – это переход в цифровую форму. Также важны задачи роста продолжительности жизни, то есть увеличения возможности для людей работать дольше. Не менее важны задачи в социальной сфере и уменьшение бедности.

"Выполнение поставленных задач должно привести к тому, что экономика будет развиваться успешно в течение следующего президентского срока. Эти задачи довольно согласованы между собой", - считает Шибанов.