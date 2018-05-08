Медведев: Цели "майского указа" требуют 25 трлн руб, нужно изыскать 8 трлн руб

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Выполнение целей нового "майского указа" требует суммарно около 25 триллионов рублей, что означает необходимость увеличить расходы на приоритетные направления на 8 триллионов рублей по сравнению с запланированным уровнем, заявил и.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев.

Выступая в Госдуме, где рассматривается его кандидатура в качестве нового премьер-министра, Медведев отметил, что правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач.

"По предварительным подсчетам, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 триллионов рублей, то есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 триллионов рублей. Причем хотелось бы подчеркнуть, что это минимальный уровень. Если дополнительные доходы будут появляться, мы, конечно, найдем им применение", - сказал Медведев.

Он напомнил, что сейчас начинается новый бюджетный цикл, и часть новых расходов должна быть заложена в проекте федерального бюджета на следующие три года.

В понедельник вышел указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В частности, в нем глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году - до 80 лет.