"Нафтогаз": Суд в Гааге обязал РФ компенсировать бизнесу Украины потери в Крыму

КИЕВ, 10 мая - ПРАЙМ. Украинская газовая компания "Нафтогаз" заявляет, что Гаагский суд обязал Россию провести выплату компенсации украинским компаниям из-за потерь ими активов в Крыму.

"Нафтогаз Украины" и его "дочки" инициировали в октябре 2016 года разбирательство в Постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от РФ возмещения за утраченные активы в Крыму — $8 млрд. "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", но после референдума о присоединении Крыма к РФ имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" в регионе было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз", - отмечает украинская компания.

"Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма", - сообщает "Нафтогаз" в своем аккаунте в Twitter в четверг. Других подробностей компания не приводит.

Украинское информагентство УНИАН в свою очередь сообщает, что в этом сообщении речь идет о возмещении $159 млн, а решение по делу было принято 2 мая.

"23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела согласно статье 29 (1) арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018 года, посоветовавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков", - цитирует агентство заявление суда.

По данным УНИАН, в постановлении судебной инстанции отмечается, что "Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года", в период, когда президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Помимо этого агентство сообщает, что иск к РФ был подан он имени 18 украинских компаний, а также одного физического лица.