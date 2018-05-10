Санкциями против Ирана Трамп ударит по Европе

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. США вновь решили атаковать Иран санкциями: уже на следующей неделе последуют дополнительные меры против страны, кроме тех, что уже пообещал президент США Дональд Трамп. По его решению США вышли из соглашения с Ираном по ядерной сделке, которое было достигнуто в 2015 году совместно с посредниками в лице России, США, Британии, Китая, Франции и Германии. Все санкции, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки, будут возвращены. При этом США требуют, чтобы Иран отчитался о военной составляющей ядерной программы и не обогащал уран.

С одной стороны, действия Трампа продемонстрировали, что Америка не готова считаться ни с чьими интересами, кроме своих, так как этим решением США перекроют доступ к перспективному для Европы иранскому рынку. С другой стороны, своими выступлениями президент США вновь толкает мировые нефтяные котировки вверх: цены могут вырасти еще на несколько долларов, хотя в будущем, скорее всего, снизятся, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

В целом для России в сложившейся ситуации даже больше плюсов, чем минусов: если европейцам будет недоступен иранский рынок, Россия сможет вне конкуренции поставлять товары в эту страну.

НЕФТЬ

Действия США оказали влияние на нефтяной рынок: мировые цены на "черное золото" показывают лучшую за 3,5 года динамику. Так, котировки Brent приблизились к 78 долларам за баррель, WTI – к 72.

По словам главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергея Гуриева, в связи с объявлением президента США о выходе из иранского ядерного соглашения прогноз цен на нефть в 2018–2019 годах может быть повышен до 75-80 долларов за баррель.

Выход из ядерной сделки с Ираном может повлечь рост цен на нефть до 80-82 долларов за баррель, сказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

"Но это не так хорошо для экономики России, как кажется на первый взгляд, поскольку этот рост будет кратковременным. Было бы гораздо лучше, если бы цены на нефть повышались благодаря укреплению мировой экономики и связанного с ним роста спроса на нефть", - отмечает он.

В отсутствие роста спроса, ушедшие с рынка баррели иранской нефти в скором времени будут компенсированы за счет нефтедобычи в других странах, прежде всего, в Саудовской Аравии и России, а также довольно быстро "проснутся" американские сланцевики, полагает аналитик.

В краткосрочной же перспективе возвращение санкций против Ирана неизбежно обвалит объем предложения на мировом рынке нефти, так как Иран – пятая страна в мире по объемам нефтедобычи, с 2,5 миллиона баррелей в сутки. Однако так как санкции вступают в силу не сразу, а через 180 дней, вероятнее всего, сильных шоков на рынке не будет, импортеры иранской нефти успеют более-менее подготовиться, считает Верников.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДРУГИХ

Трамп продолжает выполнять свою предвыборную программу, в которой называл сделку с Ираном "худшей в истории США" и обещал пересмотреть позицию страны к этому документу, напоминает директор аналитического департамента УК "БК Сбережения"Сергей Суверов. "Во многом решение Трампа вызвано и внутриполитическими причинами, в частности давлением консерваторов. США могут запретить американским компаниям импортировать нефть из Ирана и наложить вторичные санкции на других импортеров", - полагает он.

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По его словам, для Евросоюза решение Трампа не очень выгодно, так как европейские производители после сделки вышли на иранский рынок и наладили сотрудничество с местными партнерами.

С ним соглашается и Верников: европейские партнеры восприняли решение Трампа разорвать ядерное соглашение с Ираном негативно, но так как против тех, кто будет продолжать торговать с Ираном, США предусмотрели введение "вторичных санкций", они вряд ли пойдут на конфликт.

Хотя теоретически сама договоренность может сохраняться, так как все остальные участники объявили о своей приверженности договору, американские меры против Ирана негативно скажутся на мировой стабильности, говорит научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Но если США вернут все санкции и даже ужесточат их, то тогда смысла для Ирана в соглашении в общем-то не будет. Он будет только в том случае, если страны-участники не станут соблюдать односторонние американские санкции, незаконные с точки зрения международного права", - говорит он.

Однако несмотря на то что действия США незаконны, опыт показывает, что другие страны исполняют требования США, которые каждый раз оказываются весьма действенными, отмечает Лукьянов. "Эти меры воздействия очень жесткие: речь идет о гигантских штрафах. Естественно, любой хозяйствующий субъект, взвешивая, что выгоднее, сотрудничество с Ираном или присутствие на рынке США, выбирает второе", - говорит он.

По словам Лукьянова, США продемонстрировали классический пример произвольных односторонних действий, не обращая внимания ни на кого, однако Европа вряд ли будет противиться этому. "Большие сомнения в том, что Европа в состоянии собраться и рискнуть противопоставить себя Америке. Санкции против Ирана Европе невыгодны настолько, насколько это вообще может быть невыгодно: и в политическом, и в экономическом смысле. Европа в самом тяжелом положении, потому что ей перекрывают экономические возможности, ее ставят в положение, когда придется фактически капитулировать, признать диктат США и зачеркнуть свою геополитическую самостоятельность. Но идти на конфликт с американцами они не очень готовы", - подчеркивает эксперт.

По его мнению, по России действия США никак не ударят. "Это не жизненные интересы России. Те экономические возможности, которые открыла договоренность, больше подходили Европе, Россия там не в самом выгодном положении была. Напротив, если США введут санкции, Россия, которая как рождественские елка обвешана санкциями США, может вести себя более смело", - заключает он.