Минфин предлагает увеличить расходы Минздрава в 2018 г на 4,2 млрд руб

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Финансовое ведомство выступило с предложением увеличить финансирование Минздрава РФ в текущем 2018 году на 4,2 млрд рублей. Соответствующий проект поправок в бюджет-2018 опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Главная программа, на которую Минфин предлагает выделить дополнительные деньги – "Развитие здравоохранения".

Среди основных мероприятий, которые заложены в программу - профилактика и формирование здорового образа жизни россиян, помощь больным онкологическими заболеваниями, а также туберкулезом, профилактика инфекционных заболеваний и иммунопрофилактика, помощь больным с сосудистыми заболеваниями.

Помимо этого министерство финансов предлагает в 2018 году увеличить расходы на образование, а также на программу "Доступная среда". На программу "Развитие образования" предлагается выделить дополнительно 2,641 млрд рублей, на программу "Доступная среда" - на 2,74 млрд рублей.