Расходы на пенсии в РФ планируется уменьшить в 2018 г на 51,5 млрд руб

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов России выступает с предложением уменьшить расходы федерального бюджета на пенсионное обеспечение россиян в текущем году на 51,5 млрд рублей. Это следует из проекта поправок ведомства в бюджет-2018, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов РФ. Минфин предлагает увеличить расходы Минздрава в 2018 г на 4,2 млрд руб

Из проекта следует, что расходы по разделу "Социальная политика" в целом сократятся в текущем году на 52,93 млрд рублей. В том числе - пенсионное обеспечение предлагается сократить на 51,5 млрд рублей.

Финансовое ведомство предлагает также урезать расходы на социальное обеспечение на 5,9 млрд рублей: меры государственной поддержки инвалидам в этом году предлагается сократить на 2,23 млрд рублей по отношению к 2017 году.