Нефть и рубль сделали свое дело - бюджет РФ может стать профицитным

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Цены на нефть, которые превысили 70 долларов за баррель, позволили Минфину переверстать федеральный бюджет на этот год - теперь ведомство ожидает профицит на уровне 0,45% ВВП вместо заложенного ранее дефицита в 1,3% ВВП.

Доходы бюджета РФ в текущем году увеличены на 1,8 трлн рублей, до чуть выше 17 трлн рублей, расходы предлагается повысить только на 62 млрд, до 16,6 трлн рублей.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики полагают, что кроме подорожавшей нефти бюджет стал профицитным из-за незначительного роста расходов и ослабления рубля.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАСТУТ БЛАГОДАРЯ НЕФТИ

Согласно поправкам в бюджет, нефтегазовые доходы бюджета вырастут в этом году в 5 раз и составят 2,7 трлн рублей. Именно эти дополнительные доходы позволяют Минфину сверстать бюджет с профицитом.

Ведомство ожидает получить 2,7 трлн рублей дополнительных нефтяных доходов в 2018 году. В этом году 1,1 трлн рублей дополнительных нефтяных доходов уже направлено на покупку валюты для Фонда национального благосостояния, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Аналитик "Калита Финанс" Алексей Вязовский согласен, что профицит бюджета стал возможен благодаря планируемым рекордным нефтегазовым доходам, которые в свою очередь связаны с выросшей долларовой ценой на нефть, а также с ослаблением рубля, которое дает бюджету около 100 млрд рублей дополнительных доходов.

По словам Вязовского, из-за роста нефтяных цен растут не только доходы бюджета, но и золотовалютные резервы. Благодаря скачку котировок на "черное золото" резервы РФ в апреле выросли на 1,9 млрд долларов, а с начала года - на 27 млрд долларов.

Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов отметил, что наряду с нефтегазовыми доходами могут увеличиваться и ненефтегазовые.

Наряду с ростом доходов, расходная часть бюджета практически не изменилась, что также позволяет Минфину заложить профицит, говорят эксперты. Согласно поправкам, Минфин увеличил расходы бюджета этого года только на 62 млрд рублей, хотя премьер-министр Дмитрий Медведев оценил дополнительные расходы на выполнение "майских указов" президента в 8 трлн рублей. Аналитики не исключают, что расходы бюджета еще увеличатся в этом году.

По мнению Орловой, цифры по бюджету на 2019-2020 годы не изменились, что указывает на то, что любые изменения в расходах, связанные с недавними "майскими указами" президента, будут отражены в проекте бюджета, скорее всего, только уже в конце года.

Несмотря на увеличение МРОТ до прожиточного минимума в этом году, спешное выполнение прошлых "майских указов" президента и выплаты бюджетникам перед президентскими выборами в марте, Минфин ненамного увеличил расходную часть бюджета. "Ранее мы опасались, что сильный рост зарплат госсектора в январе-феврале этого года на 17-19% по сравнению с прошлым годом может привести к значительному росту годовых расходов бюджета; однако складывается впечатление, что Минфин просто перераспределит внутри расходную часть", - считает Орлова.

ИСКУССТВЕННЫЙ ПРОФИЦИТ?

Каким образом дефицитный бюджет вдруг превратился в профицитный, если согласно бюджетному правилу на 2018 год, все нефтегазовые доходы при цене нефти выше 40,8 доллара за баррель направляются в ФНБ.

Минфин разъясняет, что согласно постановлению правительства РФ средства перечисляются в ФНБ до 1 октября года, следующего за отчетным. Таким образом, до этого момента дополнительные доходы накапливаются на отдельных счетах по учету средств федерального бюджета, что может привести к бюджетному профициту.

Нефтегазовые доходы вначале попадают в доходы федерального бюджет, а затем Минфин покупает на эти деньги валюту, которая направляется в ФНБ, говорит Орлова. При высокой цене на нефть бюджет получает больше нефтяных доходов и поэтому оказывается профицитным. "Дальше нужно смотреть, что происходит с частью этого профицита. Часть профицита и дополнительных доходов бюджета направляются в ФНБ, а бюджет продолжает заимствовать средства с рынка", - отметила она.

Согласно поправкам в бюджет, Минфин также увеличил объем внутренних заимствований на 227 млрд рублей до 1,04 трлн рублей с заложенных ранее в бюджете 817 млрд рублей. Предельная сумма внешних заимствований на текущий год осталась практически без изменений - 6,97 млрд долларов.

Несмотря на превращение федерального бюджета в профицитный, пока непонятно, где власти будут брать деньги на выполнение "майских указов". На совещании Медведева с кандидатами в правительство в Горках, на котором присутствовали 6 из 8 потенциальных вице-премьеров, обсуждали различные варианты получения дополнительных доходов. В том числе, речь шла об изменении бюджетного правила и увеличении цены отсечения в 40,8 долларов за баррель до 43 долларов.

Аналитики полагают, что в этом году бюджетное правило не изменится, и цена отсечения останется прежней. Бюджетное правило, скорее всего, изменится в бюджете следующего года, полагает Климанов.