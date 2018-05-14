Times включила Усманова в десятку богатейших людей Великобритании‍

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский миллиардер Алишер Усманов вошел в список самых богатых жителей Великобритании. По мнению британского издания Times, бизнесмен занимает восьмое место в ежегодном рейтинге.

Состояние Усманова по результатам прошлого 2017 года газета оценила в 10,566 млрд фунтов стерлингов, что на 1,235 млрд фунтов меньше, чем в 2016 году. Тогда Times поместила бизнесмена на пятое место рейтинга.

Самым богатым человеком Великобритании по итогам 2017 года, пишет издание, является британский миллиардер Джим Ратклифф (основатель и руководитель нефтехимической компании Ineos), чье состояние оценивается в 21,05 млрд фунтов стерлингов.

На втором месте - индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя (владеют компанией Hinduja Group), занимавшие год назад первое место. Сейчас издание оценивает их активы в 20,644 млрд фунтов.

Замыкает тройку самых богатых жителей Британии американский бизнесмен советского происхождения Леонид (Леонард) Блаватник, чье состояние оценивается в 15,259 млрд фунтов.

На 13 месте рейтинга - еще один россиянин - Роман Абрамович. Он является владельцем футбольного клуба "Челси". За последний год его активы выросли на 1,2 млрд фунтов и составили 9,333 млрд фунтов.