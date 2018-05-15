FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

СР внесла в Госдуму проект о запрете размещения средств ФНБ в ценных бумагах США


Экономика

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Фракция "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект, запрещающий размещать средства Фонда национального благосостояния РФ в ценных бумагах США, заявил во вторник журналистам лидер СР Сергей Миронов.

"Сегодня фракция "Справедливая Россия" внесла в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации. Суть этого законопроекта в запрете размещения средств национального благосостояния в облигациях и других ценных бумагах в США. Уж если мы начинаем контрсанкции, давайте начинать с этого", - сказал Миронов.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на минувшей неделе в Госдуме, заявил, что российскую экономику необходимо отвязать от доллара, монополия которого ненадежна и опасна для многих стран мира, и что Россия будет продолжать диверсифицировать структуру своих международных резервов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ