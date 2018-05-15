СР внесла в Госдуму проект о запрете размещения средств ФНБ в ценных бумагах США

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Фракция "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект, запрещающий размещать средства Фонда национального благосостояния РФ в ценных бумагах США, заявил во вторник журналистам лидер СР Сергей Миронов.

"Сегодня фракция "Справедливая Россия" внесла в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации. Суть этого законопроекта в запрете размещения средств национального благосостояния в облигациях и других ценных бумагах в США. Уж если мы начинаем контрсанкции, давайте начинать с этого", - сказал Миронов.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на минувшей неделе в Госдуме, заявил, что российскую экономику необходимо отвязать от доллара, монополия которого ненадежна и опасна для многих стран мира, и что Россия будет продолжать диверсифицировать структуру своих международных резервов.