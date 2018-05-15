Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

РИМ, 15 мая - ПРАЙМ. Размер государственного долга Италии в марте текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума — 2,302 триллиона евро, сообщил во вторник центральный банк страны Bankitalia.

Предыдущий негативный рекорд был установлен в июле 2017 года, когда государственная задолженность составила 2,3 триллиона евро.

Согласно бюллетеню Bankitalia "Государственные финансы: потребности и задолженность", по сравнению с февралем 2018 года расходы итальянской госадминистрации в марте выросли сразу более чем на 20 млрд евро, обусловив рост суверенной задолженности почти на 16 млрд евро.