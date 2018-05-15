Чем ФНБ заменит ценные бумаги США в случае запрета их покупки?

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Законопроект, запрещающий размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ценных бумагах США, носит, скорее, политический, а не экономический характер, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Во вторник фракция "Справедливой России" внесла в Госдуму проект закона, который запрещает размещать средства ФНБ в облигациях и других ценных бумагах США.

"Уж если мы начинаем контрсанкции, давайте начинать с этого", - так прокомментировал документ лидер эсеров Сергей Миронов.

СТРАННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

"Это какой-то очень странный законопроект. Запрет на покупку ценных бумаг США означает, что ФНБ не может зарабатывать деньги и будет сидеть в кэше. Хранить деньги на валютных счетах не лучше, чем хранить в ценных бумагах", - считает директор по анализу глобальных рынков и макроэкономике "Альфа Капитал" Владимир Брагин.

Гендиректор компании "Персональный советник" Наталья Смирнова назвала предложенный законопроект политическим. Этот закон хотят принять в ответ на действия США, которые ввели санкции против "Русала". Негодование депутатов также вызывает обсуждение в США санкций против российского госдолга, считает Смирнова. По ее мнению, закон не нанесет сильного ущерба США, поскольку объем американских казначейских облигаций, купленных Россией, незначителен в сравнении с бумагами, приобретенными, например, Китаем.

КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ?

Если запрещать покупку ценных бумаг США, то нужно запрещать и покупку долларов, считает Брагин. Если же покупка долларов будет разрешена, тогда нужно понимание, куда инвестировать деньги, которые сейчас вложены в американские облигации, говорит аналитик.

Можно инвестировать в российские бумаги, которые номинированы в долларах, однако отечественные бумаги имеют совершенно другие риски. Кроме того, емкость рынка российских бумаг небольшая. "Если запретить покупать казначейские облигации США, то для объема средств, на который они покупаются, сложно будет найти другие финансовые инструменты", - считает Брагин.

Большая часть ценных бумаг иностранных государств в ФНБ - это казначейские облигации США, говорит Смирнова. Если законопроект будет принят, то размещение средств ФНБ нужно будет кардинально менять. Смирнова выразила сомнение, что все облигации США из ФНБ будут проданы, а средства вложены только в облигации российских компаний. По ее мнению, в случае принятия закона, средства будут инвестированы в европейские или азиатские бумаги.

Аналитики отмечают, что средства ФНБ должны быть размещены консервативно, это можно сделать, покупая бумаги развитых стран с высокой надежностью.

По мнению Смирновой, с тем же уровнем риска можно покупать европейские бумаги. Однако, номинированные в евро, они не дадут ту доходность, которая есть у долларовых облигаций. Возможно, будут куплены ценные бумаги Франции, Германии или Голландии, предполагает аналитик. У швейцарских облигаций очень низкая доходность, бумаги Британии рискованны из-за брексита.

Смирнова не смогла назвать российские бумаги, в которые можно будет направить средства после выхода из казначейских облигаций США.

ВОПРОС ДОХОДНОСТИ

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2017 году составил 50,19 млрд рублей, что эквивалентно 870 млн долларов.

Как следует из данных Минфина, по состоянию на 1 января 2018 года объем ФНБ составил 3 753 млрд рублей, что эквивалентно 65 млрд долларов США. В 2017 году в ценные бумаги иностранных государств было вложено 3 млрд долларов, или около 4,6% средств ФНБ.

Доходность от размещения средств ФНБ в облигации, номинированные в долларах, составила в 2017 году 3,65% годовых. Доходность размещения средств на долларовых счетах - 0,57% годовых. Доходность счетов, номинированных в евро и фунтах стерлингов, была отрицательной. Доходность облигации, номинированные в российских рублях, составила 10,02% годовых.

Кроме надежности, казначейские облигации США имеют сравнительно высокую доходность, отмечают аналитики. Если держать средства ФНБ в 10-летних бумагах США, то доходность будет около 3%, доходность 2-летних бумаг составляет чуть выше 2,5%.

По словам Брагина, функция ФНБ состоит не в том, чтобы зарабатывать деньги. "Это скорее резервные средства, с помощью которых Минфин стерилизует лишние доходы и имеет возможность использовать изъятые деньги в трудные для экономики периоды", - говорит эксперт. Он считает не принципиальным вопрос о том, сколько зарабатывает ФНБ.

Смирнова также полагает, что вопрос доходности вторичен. Главное – это надежное размещение средств ФНБ, поскольку это деньги государственного резерва. Важно не столько их преумножить, сколько сохранить, полагает аналитик.