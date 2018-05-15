Законопроект о санкциях против США вызвал споры

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении приняла проект закона об ответных мерах на санкции США и ряда других стран, поддержавших антироссийские действия. Определены направления дальнейшей доработки законопроекта. Депутаты предложили исключить из текста документа упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а также расширить полномочия президента и кабинета министров по применению санкций в отношении некоторых физических и юридических лиц иностранных государств.

Меры, которые установит закон, не должны будут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых в России и других странах не производятся. Второе чтение пройдет 17 мая.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", по-разному оценили законопроект. С одной стороны, он достаточно разумен, и на враждебные действия необходимо отвечать аналогичными мерами. С другой стороны, нужно серьезно подходить к вопросу контрсанкций таким образом, чтобы они не затронули интересов государства и его граждан. Некоторые пункты предложения нуждаются в дополнительном обсуждении.

Критика по лекарствам и американским советникам

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров пояснил, что речь идет о четырех крупных блоках ответных мер. В первую очередь — отказ от поставок некоторой продукции из США и стран, поддержавших антироссийские санкции. По словам депутата, в том числе, пока речь идет и о лекарствах, но есть договоренность при втором чтении убрать их из санкционного списка. В перечне — табак, алкоголь и другая продукция. Госдума приняла в I чтении законопроект о контрсанкциях против США и их союзников

Во втором блоке — отказ от исполнения обязательств по интеллектуальной собственности перед США на период санкций. Третий блок, самый важный, по словам Федорова, предписывает отказаться от услуг американских советников в российских министерствах и ведомствах. Речь идет о консалтинговых и аудиторских компаниях. По этому вопросу, как пояснил депутат, идут споры, потому что очень есть много желающих оставить американских советников в различных организациях.

"Сегодня с трибуны звучало, что нам без американских граждан не обойтись. Официально, с трибуны, как бы от рабочей группы, уже обсуждается вопрос, что как же мы без них, мы тут такие сиволапые. Как мы без приказов чиновников из США и их советников?" – поделился Федоров.

В четвертый блок входит запрет на вывоз ряда товаров и ресурсов из России, рассказал Федоров.

"Титана, двигателей авиационных и так далее. Это – четвертый крупный блок. Здесь ушли от конкретики. Пусть решает правительство, надо это или не надо. И еще отраслевые какие-то вещи, но они погружаются в общий подход ", — пояснил он.

Федоров напомнил, что 15 мая было принято первое чтение в таком виде. Сразу приняли решение, что нормы будут носить неконкретный характер, а порученческий. Это и было заявлено для целей второго чтения. Депутат добавил, что присутствовала критика ряда предложений. В особенности, когда речь шла о покупках лекарственных препаратов и запрете на деятельность американских советников. Причем критику по лекарствам на данном уровне поддержало большинство.

"При втором чтении уйдет персонификация вопросов. Правительство само будет решать, что и как, и кто будет делать. Без перечисления конкретных подходов и мест. Приниматься будет послезавтра в срочном порядке", — отметил Федоров.

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич полностью согласился с теми предложениями, которые были высказаны депутатами Государственной Думы.

"На мой взгляд, они разумны. Закон придет позднее, будем изучать, но то, что видно в средствах массовой информации и комментариях по опросу депутатов, мне все кажется разумным", — заявил Клинцевич.

Сенатор добавил, что он — за любые меры, но только чтобы "врагу не дать спокойной жизни". При этом он подчеркнул первоочередность задач по обеспечению безопасности и национальных интересов России.

"Самое главное, из того, что я знаю, все эти ограничения будут работать только в том случае, когда не будут противоречить национальным интересам России и станут выгодны стране. Когда они не создадут трудностей для российских компаний и для нашей экономики. Мне кажется, это – очень разумный момент. И это – самое главное", — пояснил Клинцевич.

Он уверен, что новые антироссийские санкции Соединенных Штатов и их союзников нельзя оставлять без внимания.

"В любом случае, мы должны реагировать. И здесь я с депутатами Государственной Думы абсолютно согласен", — сказал Клинцевич.

Патриотизм заключается в другом

По словам кандидата от КПРФ на прошедших в России президентских выборах Павла Грудинина, к вопросу ответных мер нужно подходить продуманно, учитывая особенности российской экономики. С его точки зрения, самыми жесткими санкциями стал бы отказ от вложения средств государства в американские ценные бумаги и отказ от участия в совместных проектах.

Он отметил, что соревноваться с сельским хозяйством США Россия пока не может, поэтому странно выглядит предложение об отказе от сельхозпродукции из Соединенных Штатов. При этом меры против конкурентов в сельском хозяйстве уже введены.

"Они не сработали, потому что у нас есть Белоруссия, которая спокойно возит польские яблоки, выдает их за свои, а мы потом их кушаем. Сам президент говорил как-то, что Белоруссия ввезла в Россию яблок в пять раз больше, чем производит. То же самое и с остальным", — заявил Грудинин.

По его мнению, настоящими санкциями стал бы отказ населения от покупки американских товаров без введения новых законов. Для этого нужно обеспечить производство отечественных аналогов высокого качества.

"Патриотизм заключается в другом: не чтобы Госдума сверху командовала, а чтобы в России производили такие товары, чтобы не надо было покупать за рубежом", — считает Грудинин.