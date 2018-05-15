Доля сбережений россиян в I квартале упала до минимума с 2000 г

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ, Анна Подлинова. В первом квартале текущего года доходы, заработная плата и пенсии россиян в реальном выражении продемонстрировали рост в годовом выражении на 3%, 9,5% и 2,2% соответственно, следует из мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС.

При этом в структуре денежных доходов населения доля скрытой заработной платы выросла с 64,7% до 65,7%. Доля доходов от предпринимательской деятельности сократилась с 7,3% до 7%, доходов от собственности – с 5,7% до 5,1%.

Вместе с тем упал уровень сбережений россиян. Если в первом квартале 2017 года он составлял 7,6% доходов, то в первом квартале 2018 года уже 6%. Данное снижение в первую очередь произошло из-за уменьшения доли сбережений на счетах индивидуальных предпринимателей, роста задолженности по кредитам на 3,3%, расходов на приобретение населением недвижимости.

"В целом доля сбережений в доходах в первом квартале 2018 года стала одной из наиболее низких в данном квартале начиная с 2000 года, за исключением первого квартала 2014 года, когда на фоне начала кризиса происходил отток средств вкладчиков и увеличение потребления", - подчеркивается в мониторинге.

Бедность регионов

Бедность населения в 2017 году сократилась относительно уровня предыдущего года в 22 регионах, в 44 регионах увеличилась, и в 5 регионах осталась неизменной. Таким образом, более чем в половине регионов в 2017 году наблюдался рост уровня бедности. Уровень доходного неравенства в первом квартале 2018 года не изменился относительно первого квартала 2017 года, оставаясь выше уровня такого же периода 2015-2016 годов, но ниже уровня 2010-2014 годов. Россияне наращивают объем свободных денег, надолго ли

Уровень субъективной бедности – материальное положение, которое россияне оценивают как "плохое" или "очень плохое", составил в первом квартале 2018 года 25,3%. Это ниже значений, наблюдавшихся в такой же период с 2000 года по 2017 год. Доля населения, оценивающая свое материальное положение как "хорошее" или "очень хорошее", составила 9%, что выше уровня такого же периода 2000-2017 годов за исключением первого квартала 2014 года, когда на оптимистические оценки материального положения населения могло повлиять присоединение Крыма к России.

Настрой населения

Оптимистичный настрой населения относительно экономических изменений РФ, который испытывал подъем в марте на фоне президентских выборов, сменился в апреле спадом. Незначительно сократилась численность населения, замечающего улучшение экономической ситуации. Одновременно на 8% возросло количество тех, кто видит незначительные или явные ухудшения. В то же время большинство населения (53,7% в апреле против 56,4% в марте) считает, что экономическая ситуация в стране не изменилась.

Прогнозы на будущее также отличаются меньшим оптимизмом, чем это было месяцем ранее. Сократилась группа тех, кто надеялся на улучшение ситуации в ближайшее время, и в то же время выросла численность тех, кто считает, что улучшения в экономике откладываются на более отдаленный период. Перспективы экономического развития видятся россиянам крайне неопределенными: они не могут однозначно прогнозировать будущее положение дел.