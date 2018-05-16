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Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в I квартале в 1,3%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в первом квартале в 1,3% в годовом выражении, сообщает ведомство в среду.

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, составил 101,3%", - говорится в сообщении.

В апреле в картине деловой активности Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ в первом квартале в 1,1%. В январе, по последним оценкам министерства, рост составлял 1,4%, в феврале он замедлился до 1,3%, а в марте — до 0,7%.

Банк России в конце апреля понизил оценку роста ВВП РФ за первый квартал до 1,3–1,5%.

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