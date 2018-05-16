Кто окажется под ударом растущих гособлигаций США?

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) впервые за семь лет достигла уровня 3,071%, что повлекло падение американских фондовых индексов. Рост облигационной доходности, который связан с опасениями игроков относительно повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, провоцирует инвесторов распродавать активы на рынке акций, перенаправляя вырученные средства в долговые инструменты, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Уже более девяти лет американский фондовый рынок наращивает свой объем без существенных корректировок, экономика показывает положительную динамику, а безработица снижается до исторических значений. На этом фоне есть высокий риск разогрева инфляции, который ФРС будет при необходимости сдерживать ростом ставок. В таких условиях существует вероятность, что американский рынок перейдет в "медвежий" тренд, вслед за которым упадут и рынки развивающихся стран, включая Россию.

Американская экономика и ФРС

Тенденция к росту доходностей на глобальных долговых рынках началась в середине 2016 года по мере постепенной нормализации денежно-кредитной политики мировыми центральными банками, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, добавляя, что новый импульс к росту доходностей наблюдается с середины апреля. "На текущий момент мы видим консолидацию инфляционных ожиданий на максимальных уровнях с 2014 года, процентная ставка ФРС уже составляет 1,5-1,75%, и рынок ожидает еще 2-3 повышений ставки до конца текущего года - все это способствует постепенному восстановлению доходностей облигаций", – говорит он.

Рост доходностей в США вызван повышением уверенности в экономике и ростом инфляционных ожиданий, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. "Усиление экономической активности благодаря росту потребления и высоким ценам на товарно-сырьевых рынках провоцирует ожидания ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США", - поясняет он. По его словам, это является негативным сигналом для фондовых рынков США, поскольку ожидаемая доходность акций будет выглядеть менее убедительной, чем по инструментам с фиксированной доходностью.

Американская экономика растет достаточно высокими темпами, что привело к снижению безработицы до минимальных значений почти за полвека, напоминает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, добавляя, что в этих условиях Федрезерв обеспокоен возможным бесконтрольным разогревом инфляции. Главным инструментом борьбы с ним является ключевая ставка, которая в текущем году уже была увеличена до 1,5%-1,75%, однако этого, по мнению ФРС, недостаточно, замечает аналитик. Поэтому в текущем году ставка может быть повышена еще 2-3 раза по 25 базисных пунктов. В понедельник глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер высказала мнение, что ставка может быть повышена до 3%, замечает он. Соответственно, если при текущей ставке доходность по десятилетним казначейским обязательствам уже достигает 3%, то при ставке в районе 3% доходность может превысить 4%, считает Кочетков.

"Американскому фондовому "быку" уже девять лет. Это один из самых продолжительных периодов роста без коррекции более чем на 20%. При ставках выше 2%-2,5% экономика начнет замедляться, а условия для роста прибыли корпораций существенно ухудшатся", - полагает он, замечая, что немедленного перетока средств с фондового рынка в рынок облигаций все-таки не происходит, поскольку большинство инвесторов остается в ожидании дальнейшего роста ставок. Когда процесс ужесточения будет близок к завершению, можно ожидать существенного повышения объема капитала, который будет направляться в бумаги с гарантированной доходностью из рискованных инструментов. "На этом фоне можно ждать существенной коррекции, или даже наступления "медвежьего" периода на американском фондовом рынке", - считает он.

Хотя признаков перегрева экономики США не наблюдается, инвесторы беспокоятся, что ФРС США может начать повышать процентные ставки более быстрыми темпами, говорит заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "Трейдеры оценивают вероятность роста ставок в декабре в 54%", - отмечает он, добавляя, что это в свою очередь приведет к росту доходности казначейских облигаций, который затем станет причиной оттока из фондов акций.

Влияние на Россию

Рост ставок на долговых рынках развитых стран часто оказывает негативное влияние на долговые рынки развивающихся стран и их валюты, отмечает Поддубский. С середины апреля большинство валют развивающихся стран продемонстрировали снижение на 3-8% по отношению к доллару. "Соответственно, вероятно, текущий рост доходностей во многом уже дисконтирован развивающимися рынками, и при постепенной стабилизации ситуации, большинство валют развивающихся рынков могут продемонстрировать коррекционное восстановление", - не исключает он.

Наибольший урон рост ставок в США принесет развивающимся рынкам, премия по которым инвесторам будет казаться не столь привлекательной, как это было в период экстремально низких базовых ставок по доллару, замечает Евстифеев.

"Для рубля и рублевых активов такое поведение долларовых ставок будет негативным наравне с большинством развивающихся экономик. Отток иностранного капитала с российских площадок может спровоцировать рост внутренних доходностей и ослабление рубля", - говорит он, добавляя, что под ударом, прежде всего, окажется рынок рублевого долга, который еще недавно был привлекательным для нерезидентов, но в условиях западных санкций и роста доходностей защитных активов теряет свои точки роста.

Ситуация и впрямь неблагоприятна для отечественного рынка: не взирая на высокие цены на нефть, отток средств из фондов, инвертирующих в акции, превышает приток, говорит Верников. "Если доходность облигаций США продолжи расти, ситуация усугубится", - полагает он. Доходность десятилетних казначейских облигаций США к концу году достигнет отметки 3,6%, что плохо повлияет на "отвязавшийся от нефти" рубль. "Иностранцы будут менее агрессивны в покупке российских активов, это приведет к ослаблению во второй половине года рубля до отметки 65 за доллар", - считает он.

Для рискованных активов процесс бегства капитала уже начался, и российские активы не остаются в стороне, говорит Кочетков. "Если пару лет назад разница в доходности ОФЗ и американских казначейских обязательств составляла 6%-7%, то сейчас речь идёт лишь о 4%. Соответственно, этого явно недостаточно, чтобы международный капитал поступал в прежнем объеме на российский долговой рынок", - говорит он. Поэтому на фондовом рынке наблюдается неуверенность, рост доходностей в российских ОФЗ, а также ослабление рубля.

По его словам, данный процесс означает ухудшение условий кредитования российской экономики, в то же время у российского ЦБ исчезают возможности для дальнейшего смягчения денежной политики. "Продолжение тенденции на снижение ставки регулятора может резко ослабить рубль, что, конечно, будут приветствовать экспортеры, но крайне негативно скажется на доходах населения и инфляционных ожиданиях", - заключает он, добавляя, что основной ресурс роста российской экономики, которыми являются внутреннее производство и спрос, также окажутся под ударом.