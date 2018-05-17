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Трамп распорядился подготовить новые санкции против РФ из-за ракет‍


Экономика
  • #Президент США Дональд Трамп
    © AFP, Mandel Ngan

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп дал поручение госсекретарю Майку Помпео подготовить новые предложения по санкциям в отношении России из-за предполагаемого нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Новые меры, как ожидается, будут заложены Конгрессом в военном бюджете на текущий 2018 год.

Госсекретарь должен вести работу по новым мерам к РФ вместе с министерствами финансов, обороны, торговли. Также в обсуждении будет участвовать директор национальной разведки.

Ранее Конгресс потребовал от Трампа представить доклад, в котором должен быть изложен план "мер" против чиновников России, которые, в свою очередь, могли бы быть причастны к нарушению ДРСМД, в том числе - возможное введение санкций и запрет на ведение контрактов по бюджетным закупкам США.

Напомним, что договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года в ходе визита советского лидера Михаила Горбачева в США. Тогда под сокращение попал класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров (малой дальности), а также 1000 до 5500 километров (средней дальности), в том числе спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на острове Куба.

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