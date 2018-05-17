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США обусловили заключение торгового соглашения с ЕС отказом от "Северного потока-2"


Экономика
  • Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне. 27 апреля 2018
    © AFP, Brendan Smialowski

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Германия отозвала поддержку плана по строительству "Северного потока-2", чтобы избежать трансатлантической торговой войны, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники в США и ЕС.

По их данным, Трамп в апреле сказал канцлеру Ангеле Меркель, что Германии следует отказаться от поддержки проекта "Северный поток-2", предусматривающего строительство трубопровода для прямой поставки газа из России через Балтийское море в Европу. В обмен США начнут с ЕС переговоры о новом торговом соглашении.

ЕК в обмен на отказ США от пошлин предлагает увеличить поставки сжиженного газа >>

Меркель, которая ранее игнорировала критику проекта со стороны США и партнеров по ЕС, в пятницу должна встретиться в России с Владимиром Путиным, чтобы обсудить последствия строительства газопровода.

Трамп стремится обеспечить американским компаниям более свободный доступ на рынок ЕС, защиту которого он считает чрезмерной. С 1 июня США могут ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, что создает вероятность полномасштабной торговой войны, которая, как уже предупреждал Трамп, может негативно отразиться на ключевой для Германии автомобильной промышленности.
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Северный поток-2

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