США обусловили заключение торгового соглашения с ЕС отказом от "Северного потока-2"

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Германия отозвала поддержку плана по строительству "Северного потока-2", чтобы избежать трансатлантической торговой войны, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники в США и ЕС.
По их данным, Трамп в апреле сказал канцлеру Ангеле Меркель, что Германии следует отказаться от поддержки проекта "Северный поток-2", предусматривающего строительство трубопровода для прямой поставки газа из России через Балтийское море в Европу. В обмен США начнут с ЕС переговоры о новом торговом соглашении.
Меркель, которая ранее игнорировала критику проекта со стороны США и партнеров по ЕС, в пятницу должна встретиться в России с Владимиром Путиным, чтобы обсудить последствия строительства газопровода.
Трамп стремится обеспечить американским компаниям более свободный доступ на рынок ЕС, защиту которого он считает чрезмерной. С 1 июня США могут ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, что создает вероятность полномасштабной торговой войны, которая, как уже предупреждал Трамп, может негативно отразиться на ключевой для Германии автомобильной промышленности.