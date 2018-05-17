США обусловили заключение торгового соглашения с ЕС отказом от "Северного потока-2"

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Германия отозвала поддержку плана по строительству "Северного потока-2", чтобы избежать трансатлантической торговой войны, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники в США и ЕС.

По их данным, Трамп в апреле сказал канцлеру Ангеле Меркель, что Германии следует отказаться от поддержки проекта "Северный поток-2", предусматривающего строительство трубопровода для прямой поставки газа из России через Балтийское море в Европу. В обмен США начнут с ЕС переговоры о новом торговом соглашении.



