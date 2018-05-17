МОСКВА, 17 мая- ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Минэкономразвития намерено понизить прогноз роста ВВП в России в этом году с нынешних 2,1%, заявил исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин.

По его словам, в июне-июле министерство уточнит прогноз по всем экономическим показателям, в том числе скорректирует оценки по нефти и рублю, а также повысит прогноз по инфляции, который ожидается "чуть выше 3%".

Эксперты полагают, что министерство ухудшает прогноз по динамике ВВП исходя из существующей ситуации. Одни аналитики считают, что нынешнее положение обусловлено жесткой монетарной политикой Банка России, другие указывают на международные санкции и отсутствие структурных реформ.

По предварительным данным Росстата, рост ВВП в первом квартале составил 1,3% в годовом выражении.

РАЗНЫЕ ОЦЕНКИ РОСТА

В начале мая Европейский банк реконструкции и развития уже понизил прогноз на этот год по росту экономики РФ с 1,7% до 1,5%, связав основные риски с динамикой цен на нефть, отсутствием реформ в бизнес-среде, геополитической напряженностью и продлением санкций.

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в майском докладе отметили, что ситуация с экономическим ростом в РФ переломилась в 2017 году. Если первое полугодие было периодом экономического роста, то во втором ситуация изменилась. Формально, была отмечена техническая рецессия: ВВП снижался два квартала подряд. Такая динамика оказалась неожиданной, хотя цены на нефть повышались, был отмечен приток капитала при низкой инфляции.

Изменившаяся ситуация привела к переменам в оценке ситуации органами госвласти, занимающихся анализом и прогнозированием. По мнению экспертов ЦМАКП, сейчас хорошо виден переход от ожиданий относительно быстрого восстановительного роста к очень низкой, почти стагнационной динамике российской экономики.

Главный экономист Альфа банка Наталия Орлова напоминает, что существуют правительственные оценки роста ВВП в 1,5-2% и оценки экспертов, которые варьируют от 0 до 1%. По ее словам, сейчас динамика соответствуют ожиданиям 1%-ого роста ВВП в этом году.

Низкий рост, по мнению Орловой, обусловлен тем, что часть крупных проектов, таких как подготовка к Чемпионату мира по футболу и строительство Крымского моста, уже завершилась. "Крупные проекты, которые были драйверами роста, заканчиваются, и с точки зрения структуры производства и секторального вклада — это объясняет замедление роста", — говорит эксперт.

Главный экономист российского офиса Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский считает, что первый квартал этого года был хуже ожиданий, поэтому МЭР снижает прогноз по росту в этом году. "По нашим прогнозам, рост ВВП составит только 1,5%", — сказал он.

ВОЗМОЖНОСТИ УСКОРЕННОГО РОСТА

Разогнать экономический рост, не отказавшись от "стабилизационной" логики экономической политики, почти невозможно, считают эксперты ЦМАКП. Пытаясь в условиях объявленных новых санкций обеспечить стабильность платежного баланса и обменного курса через поддержание высокой (оторванной от доходности большинства бизнесов) ключевой ставки, Центробанк объективно препятствует экономическому восстановлению.

Эксперты центра предложили два варианта развития экономики РФ. Оптимистический предполагает постепенное восстановление темпов роста экономики с 1,5-1,7% в 2018-2019 годах до 2,1-2,2% — в 2020-2021 годах. В санкционном сценарии отмечается, что в ближайшие два года динамика восстановления российской экономики будет идти медленно, а прирост ВВП 2018-2019 годах составит только 1,1-1,3%.

По прогнозам ЕБРР, темп роста ВВП сохранится на нынешнем уровне и в 2019 году. Это произойдет вследствие низкой инвестиционной активности и из-за стабилизации или небольшого снижения цен на нефть. В ЕБРР полагают, что без проведения значительных структурных реформ в РФ экономический рост в долгосрочной перспективе будет ограничен 1–2% в год.

Основными препятствиями для более быстрого роста, как и прежде, остаются низкие инвестиции, устаревшие производственные мощности и неблагоприятные внутренние структурные факторы: слабая демография, устаревшая инфраструктура и сильное влияние государства на экономику, считают эксперты.

Возможно, фактором роста экономики станет позитивная ситуация с нефтью, цена которой выше ожидаемой, полагает Осаковский. Кроме того, положительное влияние на рост может оказать изменения в фискальной политике и увеличение расходов бюджета. "Правительство несколько лет сокращало бюджетные расходы, что, так или иначе, ограничивало рост. Возможно, политика правительства изменится со следующего года", — полагает Осаковский.

По словам Орловой, нефть не имеет отношения к экономическому росту, поскольку нефтяные доходы поступают в бюджет, и Минфин сберегает все дополнительные доходы, полученные при цене нефти выше 40,8 долларов за баррель. Эти деньги не используются в экономике, а экономический рост не коррелирует с ценами на нефть.

Ускорения роста ВВП, по мнению Орловой, можно добиваться дополнительными инвестициями в производственные сектора или решением демографических проблем. "Однако, это делается не за месяц, и если принять соответствующую стратегию, то эффект в лучшем случае будет через 3-5 лет. В горизонте ближайшего года мы заложники структурных проблем в экономике, которые у нас накопились в прошлом", — сказала она.

Аналитик Nordea Bank Денис Давыдов считает, что локальным фактором роста в конце второго-начале третьего квартала станет Чемпионат мира по футболу, который окажет поддержку спросу и может ускорить темпы роста ВВП выше 1,5% по итогам второго-третьего кварталов.

Эксперты считают, что пока прогнозы роста ВВП строятся без учета новых майских указов президента, их выполнение может придать экономике ускорение.