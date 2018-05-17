ВОРОНЕЖ, 17 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО) по итогам первого квартала 2018 года по РСБУ составил 332,97 миллиона рублей, что на 37% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете предприятия.

Общая выручка ВАСО по итогам квартала выросла по сравнению с показателем прошлого года до 680,422 миллиона рублей с 593,6 миллиона рублей, в том числе выросла выручка от продажи узлов, агрегатов и запчастей к самолетам — до 583, 664 миллиона рублей с 461,312 миллиона рублей. При этом, как и год назад, в отчетном периоде ВАСО не продало самолеты Ан-148, Ил-96-300.

Валовая прибыль за отчетный период составила 26,641 миллиона рублей против 57,433 миллиона рублей в 2017 году. Убыток от продаж по итогам января-марта текущего года составил почти 117 миллионов рублей, годом ранее — чуть более 83 миллионов рублей.

В 2018 году на авиазаводе продолжатся работы по производству самолетов Ан-148, Ил-96 различной модификации, Ил-112В. Также предприятию предстоит техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М и Ил-114.

Воронежский авиазавод является крупнейшим предприятием области. Предприятие основано в 1932 году, входит в состав ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Специализируется на производстве широкофюзеляжных самолетов Ил-96, ближнемагистральных региональных самолетов Ан-148, легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, а также изготовлении узлов и агрегатов для региональных самолетов Sukhoi SuperJet 100, пассажирских среднемагистральных самолетов семейства МС-21 и тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД.