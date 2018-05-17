МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ в январе-апреле 2018 года составило 2,06 миллиона тонн, что на 4,2% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщил Минсельхоз РФ.

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях составило 11,92 миллиарда штук, что на 1,9% больше в годовом выражении.

Отмечается, что за четыре месяца текущего года производство мяса птицы выросло в сельхозорганизациях Тамбовской, Ростовской, Тульской, Пензенской областей, Республик Марий Эл и Крым.

"По приросту производства яиц лидируют сельхозпроизводители Астраханской области, увеличившие производство в 1,8 раза. Также в этом направлении стоит отметить Ставропольский край, Рязанскую, Ленинградскую, Ярославскую области, Республики Мордовия и Татарстан", – заявил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов, чьи слова приводятся в сообщении.