ТАШКЕНТ, 18 мая — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) предоставил правительству Узбекистана четыре кредита на общую сумму 940 миллионов долларов на модернизацию промышленного сектора, аграрного сектора и здравоохранения, сообщает в пятницу пресс-служба представительства ВБ в республике.

По данным пресс-службы, подписание кредитных соглашений состоялось в Вашингтоне по итогам переговоров президента группы ВБ Джим Ён Кима и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Глава Узбекистана 15-17 мая находился с первым официальным визитом в США.

"В рамках встречи состоялось подписание по программе заимствований на общую сумму 940 миллионов долларов", — говорится в сообщении. По данным банка, средства предоставлены на финансирование четырех новых проектов в Узбекистане в области улучшения энергоэффективности, плодоовощеводства и услуг экстренной медицинской помощи. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил основные направления двустороннего сотрудничества. Всемирный банк дал рекомендации по проведению реформ

"Группа Всемирного банка продолжит оказание экспертного и финансового содействия амбициозной программе развития страны и усилиям, предпринимаемым правительством с целью построения более оптимистичного будущего для народа Узбекистана", — цитирует Джим Ён Кима пресс-служба ВБ.

По итогам встречи также было подписано соглашение о консультационных услугах с Международной финансовой корпорацией (IFC, входит в группу ВБ). IFC окажет содействие в развитии государственно-частного партнерства с целью привлечения частных инвесторов для финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации солнечных электростанций в Узбекистане. IFC также окажет содействие в мобилизации инвестиций до 1 миллиарда долларов на реализацию подобных проектов, добавили в представительстве.

В июле 2016 года совет исполнительных директоров ВБ утвердил новую концепцию партнерства с Узбекистаном на 2016-2020 годы, зарезервировав для этой республики более 3 миллиардов долларов на реализацию 27 приоритетных проектов общей стоимостью 4 миллиарда долларов. Узбекистан стал членом ВБ в 1995 году. Всего с 1995 года банк предоставил Узбекистану кредиты и займы на общую сумму около 3 миллиардов долларов для реализации 36 проектов в области приватизации, развития финансового сектора, модернизации сельского хозяйства, электроэнергетики, улучшения социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования.