МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Главу министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) Сергея Донского, по всей вероятности, сменит на этом посту и в новом правительстве губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова либо глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Донского не переназначат на Минприроды. Вместо него будет или Комарова из ХМАО, или Кобылкин из ЯНАО", — сообщил собеседник.

Глава кабинета министров, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 18 мая, представит президенту страны Владимиру Путину свои предложения по кандидатурам на посты вице-премьеров, а также глав министерств и ведомств. Путин подписал указ о структуре нового правительства РФ

Напомним, что ранее Путин подписал указ о структуре нового кабмина. В соответствии с документом, новое правительство будет представлено 10 вице-премьерами. Также Путин создал должность первого вице-премьера — Министра финансов РФ.