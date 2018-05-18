БРЮССЕЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. ЕС продолжит, несмотря на решение США по иранской ядерной сделке, укреплять экономическое сотрудничество с Тегераном, в том числе в энергетическом секторе, говорится в заявлении Еврокомиссии по пакету защитных мер.

"В качестве мер укрепления доверия комиссия будет продолжать и укреплять текущее секторальное сотрудничество с Ираном и оказание ему помощи, в том числе в энергетическом секторе и в отношении малых и средних компаний",- заявила в пятницу ЕК.

В качестве первого шага еврокомиссар по энергетике Мигель Каньете отправится в Тегеран "уже в эти выходные". Также планируется задействовать финансовую помощь через механизмы сотрудничества.

"ЕС привержен смягчению воздействия санкций США на европейский бизнес и предпринимает шаги по поддержанию роста торгово-экономических отношений между ЕС и Ираном, которые начались с момента снятия санкций", — подчеркнули в Еврокомиссии.

Эти меры принимаются в рамках демонстрации "приверженности ЕС Совместному всеобъемлющему плану действий".

Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.