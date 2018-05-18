МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. От парламента республики Чечня в Госдуму внесены поправки в Конституцию РФ, по которым нельзя занимать должность президента Российской Федерации свыше трёх сроков подряд., следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно базе нижней палаты парламента РФ, документ был внесен парламентом Чеченской Республики в пятницу, 18 мая.

"Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более трех сроков подряд", — отмечается в предложенных на рассмотрение Думы поправках.

Сейчас в Конституции прописано, что один и тот же человек может занимать должность президента страны не более двух сроков подряд, каждый президентский срок длится шесть лет.

В Совете Федерации эту инициативу не поддержали.