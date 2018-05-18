МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Правительство обсуждает параметры и темпы повышения пенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, Минтруд предлагает повысить возраст выхода на пенсию для женщин на пять лет, до 60, для мужчин — также на пять лет, до 65. Минфин в свою очередь предлагает повышение для женщин на 8 лет, до 63, для мужчин — так же до 65. При этом в плане Минтруда увеличение срока выхода на пенсию по году каждый год, у Минфина — каждые полгода. Изменения могут вступить в силу уже в 2019 году.

У идеи повышения пенсионного возраста есть как плюсы, так и минусы, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. С одной стороны, повышение поддержит государственный бюджет, снизив трансферты из него в ПФР. С другой, это вызовет неодобрение населения, а также небольшой рост безработицы.

ЗА И ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ

По мнению руководителя аналитической службы Национальной ассоциации НПФ Евгения Биезбардиса, повышение пенсионного возраста назрело давно. Это решение должно иметь две цели — повышение пенсий и снижение зависимости бюджета ПФР от трансфертов из госбюджета. Заниженный пенсионный возраст формирует высокий риск для всей пенсионной системы России, поэтому его нужно повышать, считает он, добавляя, что на просторе постсоветского пространства почти во всех странах он был повышен.

Биезбардис напоминает, что по статистике Росстата, на начало 2016 года работающих пенсионеров было 15,3 миллиона человек, на начало 2017 года — уже 9,9 миллиона человек, а на начало 2018 — 9,7 миллиона человек. Сокращение их количества вызвано отменой индексации работающим пенсионерам. "Вероятнее всего, дельта работающих пенсионеров — это показатель ухода работников в теневой сектор рынка труда", — замечает он, добавляя, что заниженный пенсионный возраст мешает пенсионерам работать официально.

"А повышение пенсионного возраста может стать гарантией сохранения рабочего места", — уточняет он.

Согласно расчетам института социальной политики ВШЭ, позитивные моменты повышения пенсионного возраста заключаются в снижении расходов бюджета и увеличении его доходов, повышении возраста начала трудовой деятельности, ослаблении связи возраста с производительностью труда, роста продолжительности жизни. При этом будет наблюдаться положительный эффект от повышения пенсионного возраста до 63 и 65 лет для государственной пенсионной системы: снижение трансферта из федерального бюджета составит почти 1,8% ВВП к 2034 году.

Эксперты отмечают, что есть также и негативные последствия от реформы: например, негативное восприятие меры населением, а также тот факт, что ожидаемая продолжительность жизни в границах пенсионного возраста у мужчин не меняется с 1960-х годов.

Сейчас в России по меркам других стран люди выходят на пенсию довольно рано, но и качество жизни и уровень здравоохранения в России ниже, поэтому сравнения представляются не очень корректными, считает замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "Я отрицательно отношусь к повышению пенсионного возраста в стране. Проблемы возникают из-за демографической кривой и из-за плохого наполнения бюджета. Если на демографическую кривую сложно влиять, то на наполнение бюджета влиять можно", — говорит он.

По неофициальным оценкам, 40% экономики России относятся к теневому сектору, замечает он. "Вывести часть теневого сектора в свет значило бы наполнить бюджет, но этим правительство не занимается", — говорит он, замечая, что мало делается для роста производительности труда и повышения инвестиционной привлекательности РФ. По его словам, если бы эти проблемы решались, то не потребовалось бы резко увеличивать пенсионный возраст.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ

По словам Биезбардиса, потенциальный рост безработицы в связи с повышением пенсионного возраста — это миф. "Считается, что среди населения пенсионного возраста и молодежи есть конкуренция, но это миф. Она, конечно, есть, но не очень острая. Эти возрастные категории находят разные ниши", — говорит он, добавляя, что ежегодно количество трудоспособного населения сокращается, соответственно, повышение пенсионного возраста сохранит некоторую долю населения пенсионного возраста на рынке труда.

По словам Верникова, при текущем вялорастущем состоянии российской экономики повышение пенсионного возраста приведет к небольшому росту безработицы. "Состояние бюджета улучшится, но часть сэкономленных денег пойдет на пособия по безработице", — отмечает он. Просчитать все это сейчас невозможно, потому что существует несколько вариантов пенсионной реформы. Он уточняет, что помимо безработицы, негативным эффектом станет рост социальной напряженности, из-за которой властям будет сложнее проводить экономические реформы.

Сейчас безработица в России находится на исторических минимумах: в марте 2018 года без коррекции на сезонность она составила 5% или 3,8 миллиона человек, напоминает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"Теоретически, увеличение пенсионного возраста немного подстегнет рост безработицы, но, учитывая относительно низкий размер текущих пенсионных выплат и распространенную среди пенсионеров занятость в теневом секторе, влияние будет небольшим и составит 0,5-1 п.п. от текущего уровня", — прогнозирует он. Из-за плохой демографии и экономического роста дефицит рабочей силы в подобных обстоятельствах может стимулировать рост зарплат с опережением к увеличению производительности труда.

НАЙТИ КОНСЕНСУС

Преобладающее большинство граждан крайне негативно относится к повышению пенсионного возраста, причем дело не столько в желании, сколько в невозможности исполнять свои рабочие обязанности, замечает доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. "Кто-то ждет наступления пенсионного возраста как спасения от тяжелого труда, потому что у нас много рабочих мест, где очень тяжелые условия. В большинстве случаев граждане, доживая до пенсии, "замучены" такой трудовой деятельностью. Отсюда и низкая продолжительность жизни", — говорит она.

Поэтому, по ее словам, проблему повышения пенсионного возраста нужно решать совместно с решением насущных вопросов, которые касаются роста заработной платы, улучшения условий и безопасности труда, введения жесткого контроля за переработками, изменения пенсионной системы, принятия закона, гарантирующего сохранение рабочего места за работником предпенсионного возраста.

По ее мнению, предложение Минтруда по возрасту выхода на пенсию более приемлемое, а по скорости — более логичное предложение Минфина. Но если государство будет решать все назревшие вопросы, чтобы хоть как-то сгладить негативное отношение к повышению возраста выхода на пенсию, то реформу можно будет осуществить.

По мнению Нигматуллина, повышение пенсий является исключительно политическим вопросом. "Гражданам среднего и предпенсионного возраста повышение невыгодно — они фактически теряют часть запланированных доходов. Нынешним же пенсионерам и гражданам до 40 лет повышение пенсионного возраста — выгодно", — говорит он, замечая, что в первом случае снижается риск отказа от индексации пенсий в случае увеличения дефицита бюджета ПФР.

"Во втором случае, учитывая нисходящий демографический тренд, граждане понимают, что вынуждены будут всю жизнь уплачивать постоянно растущие социальные взносы. Но к моменту выхода на пенсию они не получат от этого никаких выгод, так как тогда на каждого трудоспособного гражданина будет приходиться 1,5 или даже 2 пенсионера. Таким образом, им выгоднее повысить пенсионный возраст сейчас ", — рассуждает эксперт. По его словам, это позволит правительству не повышать социальные взносы, либо не делать это слишком быстро, и предоставить возможность пенсионерам откладывать на пенсию самостоятельно.