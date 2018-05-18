МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Чуть больше часа потребовалось президенту РФ Владимиру Путину для утверждения нового состава правительства, который на сегодняшней встрече ему огласил премьер-министр Дмитрий Медведев. Из 21 министра 12 были в прошлом составе кабмина, из 10 вице-премьеров – пять.

Новый состав правительства представляется более сбалансированным, чем предыдущий, теперь более велика вероятность, что новые майские указы будут исполнены в полном объеме, так как возрастает преемственность курсу и контроль со стороны президента, полагают политологи, опрошенные агентством "Прайм".

И если в социальной сфере могут произойти серьезные изменения, то во внешнеполитической из-за высокой напряженности все останется по-старому.

Первое заседание нового правительства назначено уже на начало следующей недели.

БАЛАНС СОБЛЮДЕН

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин от нового правительства ожидает выполнения майского указа президента. В отличие от старого состава в новом гораздо более плотный контроль со стороны президента, говорит он, уточняя, что это правительство оказалось в значительной степени сбалансированно, оно демонстрирует преемственность курса.

"Где-то пятьдесят на пятьдесят новых лиц и старых, я имею в виду министерский блок. Вице-премьерский блок гораздо сильнее демонстрирует преемственность курса, нежели министерский. Там ушли, что называется, единицы", — отметил Мухин.

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко соглашается с коллегой: баланс сил внутри нового правительства в общем и целом сохраняется, как и раньше. "Несколько усилились позиции Медведева вопреки ожиданиям. Во-первых, взамен ушедшего Дворковича он назначил двух своих вице-премьеров — Чуйченко и Акимова. В общем-то, те, за кого боролся Медведев, в правительстве среди министров остались", — сказал он, добавив, что усилилось влияние некоторых политических группировок, лоббирующих интересы определенных бизнес-элит.

"В общем, все сестры получили по серьгам", — пошутил он.

Кроме того, обращает на себя внимание приход большого количества губернаторов: три действующих и один недавно ушедший, сказал Минченко.

"С точки зрения губернаторского корпуса, на мой взгляд, два лучших губернатора России будут работать в правительстве: Кобылкин и Якушев. Эти люди входят в пятерку лучших губернаторов России", — отметил Минченко.

Им доверены стратегически важные направления. "Деловые качества и того, и другого в общем-то не стоят под вопросом", — сказал эксперт.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В новом правительстве упразднена должность министра по делам открытого правительства, которую занимал Михаил Абызов. Преобразовано министерство образования в министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, переименовано министерство связи в министерство цифрового развития. Также перераспределены зоны ответственности вице-премьеров, поделен функционал.

В правительстве уточнены компетенции, направленные на достижение прорыва в экономике, о котором говорил президент еще 1 марта, обращаясь к Федеральному собранию, говорит Мухин. "Это очень важно. В этом есть большие преимущества нового правительства от старого. И это касается не только экономического блока, но и социального, в частности образования. Со временем станет ясно, что нас ждут серьезные изменения", — полагает он.

"Эффективность реформ не только в том, чтобы изменить как можно больше, но и в том, чтобы правильно и с максимальной экономией сохранить государственные средства", — сказал Мухин.

Что же касается тех, кто не вошел в новый состав правительства, а ранее там были, просто устали на своих должностях, полагает Минченко. "Это усталость материала: Шувалов очень давно работал в правительстве, фактически с 1990-х годов. Насколько я понимаю, человек просто устал. Дворкович, думаю, тоже не пропадет, учитывая тот факт, что в последнее время он находился в прямой коммуникации с президентом, который поручил ему заниматься Чемпионатом мира по футболу", — сказал он.

Комментируя должности министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, Минченко заметил, что этот выбор вполне логичен. "Думаю, Лавров идет в пакете с Шойгу. Сейчас напряженная внешняя ситуация, здесь не время для экспериментов", — заключил он.