МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Американская дочерняя структура Трубной металлургической компании (ТМК) IPSCO Tubulars подтвердила, что первичное размещение акций (IPO) пройдет на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), об этом говорится в сообщении компании.

"Размещение обыкновенных акций IPSCO подтверждено на Нью-Йоркской фондовой бирже", — говорится в сообщении. Компания отмечает при этом, что количество акций для размещения и диапазон цен пока не определены.

В конце января IPSCO Tubulars сообщила, что планирует разместить около 23,3 миллиона своих акций по цене 20-23 доллара за бумагу. При этом добавлялось, что непосредственно IPSCO разместит 7,4 миллиона акций, а ТМК — 15,8 миллиона, принадлежащих ей. IPSCO также рассматривала вариант дополнительного опциона на выкуп в течение месяца еще 3,488 миллиона акций. Таким образом, при размещении акций по максимальной цене общий объем IPO мог составить до 615 миллионов долларов, из которых 363,7 миллиона приходятся на долю ТМК.

Но в феврале PSCO Tubulars объявила о переносе IPO из-за "плохих рыночных условий".

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2017 года увеличила отгрузку стальных труб потребителям по сравнению с предыдущим годом на 10,6%, до 3,806 миллиона тонн.

Американский дивизион ТМК — IPSCO — объединяет мощности по производству 1,39 миллиона тонн труб в год.