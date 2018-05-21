МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Международный комитет палаты общин парламента Британии опубликовал доклад " О российской коррупции в Великобритании". Документ призывает правительство страны ввести новые санкции против большего числа лиц, которые связаны с властными структурами России, а также нарушающих права человека. Еще одна мера, предложенная Комитетом — ужесточение уже существующих санкций.

Доклад "Московское золото: российская коррупция в Великобритании" опубликован в понедельник, 21 мая. Комитет поясняет, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегией и имеет последствия для национальной безопасности" Британии.

В связи с этим в докладе предлагается ввести борьбу с размещением активов физических лиц, которые связаны с представителями правительства России, а также ужесточение экономических мер. Они, по мнению авторов документа, должны стать приоритетом британских властей.

"Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека", — сообщается в документе.

Помимо этого в докладе правительство призывает ввести санкции против государственного долга России. Подчеркивается, что любые новые меры против Москвы должны приниматься совместно с Евросоюзом, США и другими международными партнерами.