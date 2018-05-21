МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Кандидатура экс-министра финансов Алексея Кудрина внесена президентом Владимиром Путиным на пост председателя Счетной палаты, сообщила в понедельник пресс-служба нижней палаты парламента.

Глава Счетной палаты РФ (СП) по законодательству назначается на 6 лет. Госдума предлагает президенту не менее трех кандидатов, из которых должен быть выбран один, который и вносится на утверждение.

Если ни одна из кандидатур ГД главу государства не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру.